|
"Закон по полкам". Новый выпуск онлайн-консультаций для малого бизнеса уже в понедельник
03.02.2017 13:08 — Новости Экономики | Tut.by
Новый выпуск онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «
Если у вас есть вопросы к юристу, основателю группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимиру Несмашному, присылайте их на адрес
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый выпуск онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса "Закон по полкам" выйдет в понедельник, 6 февраля. В адрес программы уже пришли вопросы об оптовой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии