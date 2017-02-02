﻿ "Закон по полкам". Новый выпуск онлайн-консультаций для малого бизнеса уже в понедельник. 21.by
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"Закон по полкам". Новый выпуск онлайн-консультаций для малого бизнеса уже в понедельник

03.02.2017 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новый выпуск онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «Закон по полкам» выйдет в понедельник, 6 февраля. В адрес программы уже пришли вопросы об оптовой торговле алкоголем, приобретении коммерческой недвижимости физическими лицами, а также выращивании овощей на продажу на приусадебном участке бабушки.

Если у вас есть вопросы к юристу, основателю группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимиру Несмашному, присылайте их на адрес air@tutby.com в пометкой в теме письма «Закон по полкам». Трансляция программы пройдет в нашем паблике в социальной сети Facebook. В комментариях можно также оставить вопросы.

 
 
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Новый выпуск онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса "Закон по полкам" выйдет в понедельник, 6 февраля. В адрес программы уже пришли вопросы об оптовой...

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