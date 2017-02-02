Новый выпуск онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса « Закон по полкам » выйдет в понедельник, 6 февраля. В адрес программы уже пришли вопросы об оптовой торговле алкоголем, приобретении коммерческой недвижимости физическими лицами, а также выращивании овощей на продажу на приусадебном участке бабушки.

Если у вас есть вопросы к юристу, основателю группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимиру Несмашному, присылайте их на адрес air@tutby.com в пометкой в теме письма «Закон по полкам». Трансляция программы пройдет в нашем паблике в социальной сети Facebook . В комментариях можно также оставить вопросы.