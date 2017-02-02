МИНСК, 3 фев – Sputnik. Россельхознадзор не видит причин для беспокойства в связи с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, который в пятницу во время "Большого разговора с президентом" поручил возбудить уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря Россельхознадзора Юлия Мелано.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко: против Данкверта надо возбудить дело

"Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Беларуси и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли", – сказала Мелано.

По ее словам, "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Беларуси неоднократно предоставлялась белорусской стороне". При этом она подчеркнула, что подобные заявления – это юридическое право главы республики.

О возможности возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта Лукашенко заявил в пятницу во время "Большого разговора с президентом", на который приглашены около 50 журналистов, а также около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

"Когда посидит у нас в следственном изоляторе, то будет отдавать себе отчет за свои решения", – сказал он. При этом президент выразил уверенность, что у ряда российских чиновников, которые не пускают на свой рынок белорусскую продукцию, есть в этом личная заинтересованность.

В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>