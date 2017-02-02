|
Россельхознадзор ответил Лукашенко: мы не боимся
03.02.2017 13:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Россельхознадзор не видит причин для беспокойства в связи с заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, который в пятницу во время "Большого разговора с президентом" поручил возбудить уголовное дело, передает
© Sputnik Валерий Мельников
"Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Беларуси и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли", – сказала Мелано.
По ее словам, "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Беларуси неоднократно предоставлялась белорусской стороне". При этом она подчеркнула, что подобные заявления – это юридическое право главы республики.
О возможности возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта
"Когда посидит у нас в следственном изоляторе, то будет отдавать себе отчет за свои решения", – сказал он. При этом президент выразил уверенность, что у ряда российских чиновников, которые не пускают на свой рынок белорусскую продукцию, есть в этом личная заинтересованность.
В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор не видит причин для беспокойства в связи с предложением Лукашенко возбудить уголовное дело в отношении главы российского ведомства Сергея...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии