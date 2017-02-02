«Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель», — заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора», комментируя переговоры с Россией по поставкам нефти и газа. По его словам, белорусская сторона подала в суд на российскую сторону из-за сокращения поставок нефти.



Фото: president.gov.by

— До 1 января прошлого года должны были договориться. Наши министры приезжают туда, с ними не хотят разговаривать, просто наплевательское отношение, — констатировал президент.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь рассчитывается за российский газ по специальной формуле, которая прописана в межгосударственных соглашениях. По его словам, именно по этим расчетам Минск стал меньше платить за российский газ.

— Упала нефть до 40 долларов, сейчас — до 51 доллара, значит, упала цена и на природный газ, — сказал президент. — Правительство докладывает, что мы платим за тысячу кубов 107 долларов, а не 132 доллара. А должны были платить 83 доллара. Они посчитали, что мы недоплатили.

— Как это понимать? Как я могу это расценивать? — задается вопросами президент. — Как издевательство. Мы можем больше потерять. Я написал от руки Путину несколько строчек. Не надо нам идти этим путем. Что такое 500 миллионов долларов? Это приведет к эскалации по многим направлениям. Уже так и получается. Уже до границы дошли (Россия установила пограничную зону в трех областях, которые граничат с нашей страной. — Прим. TUT.BY).

По словам президента, Беларусь подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти.

— Мы обратились в суд согласно нашим договоренностям, судебное разбирательство будет. Это нормально? — резюмировал президент.