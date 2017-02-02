МИНСК, 3 янв – Sputnik. Беларусь ищет новые рынки для приобретения нефти, но готова купить пакет акций какого-нибудь нефтепереработывающего предприятия в России, сообщил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Когда-то мы предлагали российской стороне отдать четыре крупных предприятия, взамен этого предлагали купить пакет акций "Башнефти", – сказал глава государства, отметив, что на это предложение Россия не пошла.

"Мы не раз говорили и предлагали купить контрольный пакет акций какой-нибудь нефтеперерабатывающей "малышки". Не соглашаются", – посетовал Лукашенко.

При этом он отметил, что Беларусь ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях.

Вместе с тем он отметил, что очень дорожит взаимоотношениями с Россией.

В пятницу в Минске проходит "Большой разговор с президентом" , на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>