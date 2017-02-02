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Лукашенко готов купить у РФ нефтеперерабатывающую "малышку"

03.02.2017 13:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Беларусь ищет новые рынки для приобретения нефти, но готова купить пакет акций какого-нибудь нефтепереработывающего предприятия в России, сообщил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко готов купить у РФ нефтеперерабатывающую "малышку"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Когда-то мы предлагали российской стороне отдать четыре крупных предприятия, взамен этого предлагали купить пакет акций "Башнефти", – сказал глава государства, отметив, что на это предложение Россия не пошла. 

"Мы не раз говорили и предлагали купить контрольный пакет акций какой-нибудь нефтеперерабатывающей "малышки". Не соглашаются", – посетовал Лукашенко. 

При этом он отметил, что Беларусь ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Вместе с тем он отметил, что очень дорожит взаимоотношениями с Россией.

В пятницу в Минске проходит "Большой разговор с президентом", на который приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. 

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

 
Теги: Минск
 
 
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Во время "Большого разговора с президентом" глава государства поднял вопрос приобретения нефтяных активов за рубежом.

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