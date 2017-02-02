|
Лукашенко готов купить у РФ нефтеперерабатывающую "малышку"
03.02.2017 13:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Беларусь ищет новые рынки для приобретения нефти, но готова купить пакет акций какого-нибудь нефтепереработывающего предприятия в России, сообщил в пятницу в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Когда-то мы предлагали российской стороне отдать четыре крупных предприятия, взамен этого предлагали купить пакет акций "Башнефти", – сказал глава государства, отметив, что на это предложение Россия не пошла.
"Мы не раз говорили и предлагали купить контрольный пакет акций какой-нибудь нефтеперерабатывающей "малышки". Не соглашаются", – посетовал Лукашенко.
При этом он отметил, что Беларусь ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях.
Вместе с тем он отметил, что очень дорожит взаимоотношениями с Россией.
В пятницу в Минске проходит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время "Большого разговора с президентом" глава государства поднял вопрос приобретения нефтяных активов за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии