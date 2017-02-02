МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоумевает, для чего кто-то в высших эшелонах России стремится выстроить образ республики как не дружественного РФ государства.

На пресс-конференции Лукашенко рассказал, что однажды спросил у одного высокопоставленного российского чиновника, зачем российское руководство так несправедливо обходится с белорусскими партнерами. "Он долго крутился, вертелся, а потом сказал: "Слишком высокий градус вас в России и особенно в регионах, надо немножко опустить", — рассказал президент.



© Sputnik Стрингер Лукашенко назвал нефтегазовые переговоры с РФ "издевательством"

"Я ни на что не претендую у вас в России, но вы это делаете зря. Ни один россиянин не поверит, что Лукашенко это враг России, что он на запад повернулся, и ваше руководство на этом обожжется", — сказал глава государства.

Он рассказал о том, как РФ и Беларусь пытались работать по пяти интеграционным проектам, предусматривавшим объединение предприятий двух стран. Лукашенко обозначил позицию российской стороны: "Вы нам отдайте "Интеграл", этот МЗКТ, где мы "сороконожки" (многоосные тягачи — Sputnik) делаем, МАЗ, "Гродно Азот". Хорошо, мы не против. Сколько заплатите? Почти бесплатно, они отвечают. У меня просят за бесплатно отдать высокотехнологичные предприятия. Это по-братски? Это порядочно?" — задал вопрос президент.

По его словам, российские партнеры не планировали вкладывать средства в развитие белорусских предприятий и выводить их продукцию на новые рынки сбыта. "Тогда зачем это все? Обида. Так и не отдали мы им эти предприятия. Теперь надо счеты свести. Но не получится", — сказал президент.

"Я не хочу нагнетать, но я хочу, чтобы вы понимали — мы выживем. Но если между нами образуется эта бездна, ее потом не выровнять. И Путина не будет, и Лукашенко, но мы оставим нашим детям это несчастье", — подчеркнул Лукашенко.