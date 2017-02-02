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Лукашенко: из-за неравных условий в ЕАЭС Беларусь потеряла миллиарды

03.02.2017 13:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции "Большой разговор с президентом".

Лукашенко: из-за неравных условий в ЕАЭС Беларусь потеряла миллиарды
© Sputnik Стрингер
Лукашенко назвал нефтегазовые переговоры с РФ "издевательством"

"Мы туда пошли, потому что рассчитывали на равноправие. Если неравные условия, для чего туда идти? И из-за неравных условий Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов — россияне признают эту цифру. Сейчас они дали 5 миллиардов кредитов. Изъять 15 миллиардов и отдать третью часть — это нормально?" — задал вопрос Лукашенко.

Тем не менее, глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Минск смогут решить все спорные вопросы и договориться. "Рано или поздно мы все равно договоримся", — добавил белорусский лидер.

Вместе с тем президент раскритиковал стремление некоторых российских каналов дискредитировать имидж главы белорусского государства.

"Мы для них — такие-сякие: "Батька-1", "Батька-2", "Батька-6"… А мы договорились: можем спорить сколько угодно, но не опускаемся до оскорблений. Даже Середич (Иосиф, редактор газеты "Народная воля" — Sputnik) ни разу не опустился, хоть мог бы. А у вас на каждом шагу: оскорбления от личных до экономических. На этом много не получишь, это надо заканчивать. Мы не Украина, в НАТО не стремимся, бережем наше Отечество, и хотел бы, чтобы конфликт наверху не опустился донизу", —  заявил президент.

Белорусов он призвал не обижать россиян, которые приезжают в Беларусь отдохнуть и "не бесплатно это делают".

"Президенты, Лукашенко, Путин, приходят и уходят, а народы остаются. Иногда появляются предположения — к нам войска введут, оккупируют нас… Бросьте вы: никто к нам войска не введет, никто нас не оккупирует, никакой войны не будет. Мы просто будем защищать себя и свою независимость. И не мы разрушили Советский Союз, не мы его развалили", — вспомнил Лукашенко.

"Мы люди, мы хотим людьми зваться", — процитировал глава государства белорусского поэта Янку Купалу.

 
Теги: Минск
 
 
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Тем не менее глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Минск смогут решить все спорные вопросы и договориться.

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