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Российский рубль дорожает на белорусской бирже
03.02.2017 13:35 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.
Курс доллара снизился на BYN0,0077 — до 1,9267 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0151 — до 2,0724 рубля.
Курс российского рубля вырос на BYN0,0252 — до 3,2492 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть барражирует на уровне 57 долларов за баррель.
Курс доллара к российскому рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии Московской биржи снизился до 59,31 рубля.
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.
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