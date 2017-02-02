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Российский рубль дорожает на белорусской бирже

03.02.2017 13:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

Курс доллара снизился на BYN0,0077 — до 1,9267 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0151 — до 2,0724 рубля.

Курс российского рубля вырос на BYN0,0252 — до 3,2492 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть барражирует на уровне 57 долларов за баррель.

Курс доллара к российскому рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии Московской биржи снизился до 59,31 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 февраля белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

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