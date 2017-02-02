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«Беларусбанк» будет выдавать льготные кредиты под 11,5%
03.02.2017 13:38 — Новости Экономики | БДГ
«Беларусбанк» будет выдавать льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых.
Как сообщает пресс-служба крупнейшего банка страны, кредиты гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство жилых помещений, будут выдавать под 11,5% годовых на 15 лет.
В первоочередном порядке расчитывать на кредиты банка смогут ветераны боевых действий на территории других стран (согласно пунктам 1-3 статьи Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах»).
При этом объем выдачи кредитов ограничивается лимитом директивного кредитования на жилищное строительство по постановлению Совмина №1113 от 29 декабря 2016 года.
Напомним, что ОАО «Белагропромбанк» ранее также
Отметим, что согласно постановлению правительства №18, предполагающего реализацию комплекса мер Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, льготное кредитование заменят кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой нуждающихся лиц. Господдержка будет выделяться из средств бюджета, то есть говорить о полной отмене весьма сомнительной меры власти не планируют.
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«Беларусбанк» будет выдавать льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых.
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