«Беларусбанк» будет выдавать льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых.

Как сообщает пресс-служба крупнейшего банка страны, кредиты гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство жилых помещений, будут выдавать под 11,5% годовых на 15 лет.

В первоочередном порядке расчитывать на кредиты банка смогут ветераны боевых действий на территории других стран (согласно пунктам 1-3 статьи Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах»).

При этом объем выдачи кредитов ограничивается лимитом директивного кредитования на жилищное строительство по постановлению Совмина №1113 от 29 декабря 2016 года.

Напомним, что ОАО «Белагропромбанк» ранее также начал выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья под 13,5% годовых.