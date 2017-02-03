Лукашенко отметил, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу.

«Ситуация дошла до того, что я мало что имею право скрывать, – сказал Лукашенко. – Ситуация толкает к тому, что я должен честно сказать, фальсифицировать мне что-то нельзя, мы же знаем, что такое Россия для нас».

Глава государства заявил, что пока он президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет. Он отметил, что белорусы и русские народа очень близки, но в последнее время ситуация развивается неважно. Есть разные силы в руководстве России, и некоторые вопросы даже расходятся с мнением президента.

«Россия часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу. После всяких конфликтов они говорят: «Мы погорячились». А разве нет? Мы обойдемся без российской нефти. Свобода и независимость – это очень нерентабельно и не оценивается деньгами. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Но потом ситуация меняется. Но зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло?», – сказал он.

«Откуда это все происходит? Наверное, у России появилась настороженность, что Беларусь «уйдет» на Запад. Если на Западе кто-то поднимет разговор в плоскости «Россия – ЕС», то я сразу отвечу: мы с Россией из одной колыбели, не начинайте даже. Но мы два государства!», – заявил президент.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, подписанные сторонами. Договорились об объеме поставок нефти – сократили. Один министр одним росчерком пера все перечеркнул. Это нормально?», – возмутился президент.

Он отметил, что российские власти несколько раз меняли свои требования в этих вопросах. «Мы работали по формуле равнодоходных цен. Когда нефть была $120, мы платили дикие деньги. И за газ, который привязан ценой. Упала нефть – значит, упала цена и за газ. Если раньше платили $132,77, то теперь по формуле выходит $83. Они спохватились – это невозможно, мы не будем так продавать, платите, как было, это и так самая низкая цена. Это логика?».

Лукашенко рассказал, что вопрос должен был решиться до 1 января 2016 года, но когда белорусские министры приезжали, с ними не хотели разговаривать. Путин тогда обещал разобраться, но ситуация повторилась.

«Мы тогда сами приняли решение платить $107. И тут они посчитали, что мы недоплатили, – верните $550 млн. <...> Не можете, не надо – мы не заберем вашу нефть. Вам «Газпром» дороже государства?», – заключил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко, принимая 21 января с докладом вице-премьера Владимира Семашко, вновь отдал приказ найти замену российской нефти , поставки которой упали.

А 1 февраля начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик заявил, что Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет.

«Основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти на уровне порядка 1,6 млн т в год, но и нарастить их», – заявил он.