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Лукашенко про Трампа: "Америка избрала проамериканского президента. Не пророссийского"

03.02.2017 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Надо понимать, что Америка избрала проамериканского президента. Не пророссийского, не пробелорусского», — Александр Лукашенко во время «Большого разговора» прокомментировал избрание Трампа и его первые решения.


Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси рассказал, что общался с руководством России по поводу Дональда Трампа и поддержки, которую можно от него ожидать.

— Сколько раз уже говорил руководству России — не делайте этому Трампу хуже! Чуть ли не они назначили президента Соединённых Штатов!

Александр Лукашенко напомнил, что Трамп пришел на выборы с лозунгом «Сделаем Америку сильной».

— Что, Трамп плохой? И Обама плохой, и этот плохой? Надо понимать, что Америка избрала проамериканского президента. Не пророссийского, не пробелорусского.

Поэтому белорусский президент советует не пребывать в эйфории по поводу американских выборов. Он также считает, что Дональд Трамп «не настолько глуп, как некоторые думают».

Первые шаги Трампа на посту президента белорусский коллега прокомментировал так:

— Пусть он неопытный — да… Да, надо быть спокойнее где-то, но это нам отсюда так кажется… Я это все проходил, когда не из элиты приходишь наверх… Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев — не скажешь, что они глупые… Пусть расскажут и помогут.

Александр Лукашенко считает, что думать следует не о США или Сирии, а о проблемах в своих странах.

— Трамп, какой бы он ни был сильный, с ног весь мир не перевернёт. Как бы нам не нравилась глобализация — это тренд на века.

 
 
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Александр Лукашенко считает, что России не нужно особенно надеяться на сотрудничество с Дональдом Трампом. "Надо понимать, что Америка избрала проамериканского...

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