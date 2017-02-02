Александр Лукашенко прокомментировал во время «Большого разговора» претензии Литвы к строительству БелАЭС. По его мнению, Минск и Вильнюс смогут договориться после того, как «появится дешевая электроэнергия».

— Я литовцам говорю, чего вы воюете против ее строительства. Мы же не «ерепенились», и сейчас не кричим, что у вас опасная Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что-нибудь случится, это же худшая станция в мире, мы вас понимаем. Зачем гвалт? — задался вопросом президент. — А потом давайте договоримся, что это будет наша общая станция вплоть до того, что я им сказал, что принимаю на работу всех ваших людей, которые способны работать, мы готовы взять на нашу станцию. Они нужны будут. И очень много людей из Литвы готовы приехать, и переезжают к нам работать.

Но стороны смогут все-таки договориться, убежден Александр Лукашенко.

— Давайте произведем электроэнергию на ней, у вас же дефицит, мы вам продадим по нормальным ценам, — отметил президент. — Экономика свое дело сыграет, когда появится дешевая электроэнергия, тогда мы с ними договоримся. А станцию мы построим.

Александр Лукашенко также затронул тему безопасности БелАЭС.

— Случилось с корпусом реактора, сразу же говорю: никаких разговоров, у нас чернобыльская страна. Очень болезненно воспринимают, убирайте. Убрали, привезли новый, — сказал белорусский лидер. — Это же мирный атом, все строят атомные станции. Почему в Беларуси не может быть атомной станции? Это же не наше государство строит атомную станцию, не мы сами, а Россия, империя, ядерная страна. И она (Россия. — Прим. TUT.BY) построит ее, потому что она тоже в этом очень заинтересована, чтобы показать новое поколение атомных станций, самых безопасных.

Президент также рассказал, что «стоимость отдельных узлов и агрегатов станции сократили на сотни миллионов долларов».

— Но это же очень хорошо. Меньше кредитов нужно будет выделять. Семашко контролирует каждую гайку и болт, — отметил президент.