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Россия душит экономику Беларуси через предприятия, считает Лукашенко
03.02.2017 14:14 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Множество претензий к российскому руководству высказал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями СМИ и экспертами, отвечая на вопрос об экономической интеграции и интеграционных инициативах как в рамках Союзного государства, так и Евразийского экономического союза. При этом он оттолкнулся от тезиса, что "экономика Беларуси — это финишное производство Советского Союза", и необходимости тесных кооперационных связей с Россией.
По словам Лукашенко, он предлагал российской стороне "оберегать лучшие предприятия", не создавать "альтернативные предприятия" в России. "Слава богу, не создают, это не так просто", — добавил белорусский руководитель. Делать это незачем, уверен он.
В качестве примера Лукашенко привел ОАО "БелАЗ", продукция которого "всех удовлетворяет". "Тем более что в БелАЗе 60% российского, в МТЗ — более 65% российских комплектующих", — сказал он.
По словам главы государства, белорусские предприятия сотрудничают с российскими, где работает более 10 миллионов человек.
"Так чья в Беларуси экономика? Российская в том числе. Я часто Путину говорю, слушай, если "ляснет" наша экономика, ну как минимум 10 миллионов проблем появится у тебя и у предприятий. Так помогать, если мы едины, хотя бы кредитами, я не говорю субсидировать. Кредит дать этим предприятиям, чтобы они работали", — считает Лукашенко.
На самом деле, как заявил белорусский руководитель, происходит "удушение экономики через предприятия". В качестве примера он привел Минский автомобильный завод и КамАЗ, а цифры зачитал вице-премьер Владимир Семашко. По его информации, МАЗ платит за 1 тыс. кубометров газа 278,6 доллара, КамАЗ — 65; за электроэнергию: МАЗ — 11,7 цента за Кв•ч, КамАЗ — 2,8. "А добавьте к этому субсидирование из бюджета. Это равные условия?" — возмущен Лукашенко.
Следующие примеры, по словам президента, это желание России "почти бесплатно" приобрести "Интеграл", МЗКТ, "Пеленг", "Гродно-Азот" и присоединить МАЗ к КамАЗу. При этом, как отметил Лукашенко, российская сторона не дает гарантий, что в их развитие будут вложены средства, обеспечено увеличение поступлений в бюджет, сохранены трудовые коллективы и зарплата, под продукцию имеются новые рынки. "Так зачем мне тогда с вами иметь дело? Обида (с российской стороны. — БелаПАН.)", — констатировал глава государства.
"И я думаю, у меня просят за бесплатно отдать высокотехнологичные предприятия. Это по-братски? Это порядочно?" — недоумевает Лукашенко.
Касаясь МАЗа и КамАЗа, он отметил, что не против кооперации. "Цена? Готовы продать по дешевке. Объединить. Но я боюсь, чтобы из МАЗа моего… он не превратился в какой-то цешок, цех, где будут гайки делать. Но мы это гаечное производство на МАЗе уже прошли", — заявил Лукашенко.
"Так мы и не отдали эти предприятия, — продолжил он. — Ну вот, надо счеты свести. Не получится. Я не хочу нагнетать обстановку, но вы должны понимать: мы выживем. Я в этом просто уверен. Но если мы разойдемся, если между нами образуется бездна, ее потом засыпать, выровнять — уйдут десятилетия".
Еще один пример отношения России к белорусской экономике касался восстановленного и модернизированного минского ОАО "Камволь", которое производило ткани для силовых структур РФ и свободно конкурировало. "Сейчас российское правительство принимает решение: белорусские ткани — иностранные. То есть, нас фактически выкинули из рынка", — констатировал Лукашенко.
"Вы не можете конкурировать — вы нас выкидываете с рынка, причем в наглую, нарушая все межправительственные соглашения. Мы обратились в Евразийскую экономическую комиссию. Они (правительство РФ. — БелаПАН.) просто отмахнулись от этой комиссии. Вот так они исполняют обязательства", — с сожалением сказал Лукашенко. Таких примеров, по его словам, можно привести немало.
"Вы воюете со своим народом, — заявил глава белорусского государства, обращаясь, по-видимому, к руководству России. — Зачем вы это делаете, нам до сих пор непонятно.
Лукашенко уверен, что российское руководство прячет от населения информацию о том, что происходит в Беларуси. "Цитирую одного большого человека в России. Когда я ему задал вопрос: "Зачем вы это делаете?" — он крутился, крутился и говорит: "Александр Григорьевич, слишком высокий градус Беларуси и вас лично в России и в регионах тоже. Надо немножко опустить". "Это неправильно, — уверен белорусский руководитель. — Я претендую ни на что российское. И это невозможно", — констатировал Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Множество претензий к российскому руководству высказал президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями СМИ и...
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