Во время «Большого разговора» президент рассказал о том, как строится гостиничный комплекс под Минском, который в СМИ окрестили « новой резиденцией », и о том, что резиденции, которые ему приписывают, на самом деле всего лишь обычные деревянные дома.

— Служба безопасности приносит мне съемки, показывает, говорю: «А чего вы реагируете?». Это то, что строил Гуцериев (российский олигарх — Прим. TUT.BY) в Красносельском. Три инвестора пришли и кинули Управление делами! Я хотел, чтобы там в порядок привели территорию, и он вложил свои деньги, построил. Чего меня туда записали в эту резиденцию? Думаю, неплохо было бы. Ну зачем вы неправду пишете: «А, у Лукашэнка чарговая рэзыдэнцыя!».

Александр Лукашенко рассказал и про другие резиденции, которые считаются президентскими

— Вот Григорий Леонидович (Кисель, руководитель телеканала ОНТ — Прим. TUT.BY) сидит, он человек сейчас занятой, я его редко вижу. Он ко мне приезжает, мы по-деревенски топором помахать любим, покосить. Он знает все эти деревянные домики, которые первые построены на Припяти. Чтобы люди видели, что я не просто языком болтаю, я там живу. И я с малым ребенком там жил. Вы меня в чем упрекаете? Какая это резиденция? Это охотничий комплекс, который приносит деньги. Я не тот человек, чтобы понастроить домов, а потом этим любоваться.

По его словам, ни один дом-резиденция не построен за деньги бюджет.

— Кроме Беловежской пущи, потому что это Хрущев построил. Я ее берегу, потому что там мою страну разрушили, бываю один-два раза в год. Точно также на севере, деревянный дом один к одному. Там есть озеро с пресыщением серебра, вода особая. Москвичи, Газпром и наши банкиры оккупировали его и решили построить там особняки. Было принято решение, что к озеру можно будет подъехать на велосипеде, а строится они будут в деревнях. Я их просто оттуда убрал, потому что это наша жемчужина.

Журналистам президент посоветовал отдохнуть в «этой обычной деревяшке».

— Вы радуйтесь, что я еду и живу там среди людей. И вы туда не вложили ни одной копейки. Вы можете спросить: «А дзе ты грошы ўзяў?». А я вам отвечу: у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10−20 тысяч долларов не деньги. И оно вам останется после меня, это не личное, а государственное.