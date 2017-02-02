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Лукашенко утверждает, что ни один чиновник не может взять кредит на строительство коттеджа под 3% годовых без его ведома
03.02.2017 15:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. "Ни один чиновник не может взять кредит на строительство коттеджа под 3% годовых без моего ведома", — заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ, отвечая на замечание главного редактора газеты "Народная воля" Иосифа Середича.
По информации Середича, "один из высокопоставленных чиновников, сосед президента по Дроздам, взял кредит под 3% годовых для строительства коттеджа".
"Во-первых, это не мой сосед. Я уже не живу в Дроздах, а в деревне за 30 километров, уже десять лет. Во-вторых — о недостатке информации: я и сам не знаю, под какой процент кто-то получил кредит", — признался президент.
Он поинтересовался, какой в стране самый льготный кредит. На это госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась сообщил, что чиновники получают кредиты под 16% годовых, и опроверг информацию о 3%.
"Я обязательно этим поинтересуюсь", — пообещал Лукашенко. На готовность Середича назвать упомянутого чиновника Лукашенко возразил: "Не надо. Надо уважать и чиновников. Если это есть, мы найдем его быстро".
Глава государства напомнил, что такие кредиты давались при строительстве в агрогородках, сельской местности, многодетным семьям. "Я не знаю, имеет ли право банк давать такой льготный кредит чиновнику. Но ни один чиновник без моего ведома не посмел бы пойти в банк и взять такой кредит, потому я его сразу же взял бы за уши и отвел, знаешь куда. Если это сделано, это уже непорядочно поступил чиновник", — добавил Лукашенко. Он также заметил, что законом льготные кредиты не запрещены, и это дело банка, который "с ума сошел и дал такие деньги под этот процент". "Если банк на такие затраты пошел, с чего бы это? Много вопросов", — отметил глава государства.
Лукашенко заявил, что мог бы разрешить выдачу льготного кредита для чиновника, если тот имеет значение для власти. "Чиновники — не собаки, и не сволочи. А у нас принято — такие сякие... Да, есть люди отмороженные, оторванные, но есть и те, кто делает немало и которым мы бы под 1% давали. Если бы у меня приехал в Минск хороший крепкий госслужащий, я бы мог дать ему под 3% кредит. Но я не давал, не помню, чтобы такое решение принимал", — подчеркнул Лукашенко.
Президент также рассказал о выделении участков для чиновников в Дроздах. "Строй дом, но я тебе разрешил этот клочок земли, ты должен полностью показать, откуда ты взял деньги. Продаем квартиру в городе, продаем это и то, а на остальную часть берем кредит. Бери, но показывай, чтобы все было видно", — пояснил Лукашенко. По его мнению, чиновники заслужили, и "долбать их, что они жулики, а потом от них что-то требовать, нельзя". "Они отвечают за государство", — подчеркнул белорусский руководитель.
Марина Носова, БелаПАН.
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Лукашенко утверждает, что ни один чиновник не может взять кредит на строительство коттеджа под 3% годовых без его ведома
Минск, 3 февраля. "Ни один чиновник не может взять кредит на строительство коттеджа под 3% годовых без моего ведома", — заявил Александр Лукашенко 3 февраля на...
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