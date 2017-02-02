﻿ Лукашенко - айтишникам: "Ребята, прекратите шалить". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко - айтишникам: "Ребята, прекратите шалить"

03.02.2017 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу «зарплат в конвертах». Об этом он заявил 3 февраля во время встречи с журналистами, экспертами и общественностью.

«Айтишники» не все святые. Мало того, что хорошую зарплату получают, платят только подоходный налог, так начали от компаний, которым оказывают услуги за границей, получать «зарплаты в конвертах». Мы скандал не поднимали. Я поручил председателю Следственного комитета поехать [в ПВТ], собрать их и предупредить: «Ребята, прекратите шалить». Мы так будем смотреть-смотреть и поставим в ряд со всеми. Чем вы отличаетесь от других, великие айтишники», — сказал Лукашенко.

Официальный лидер признался, что согласился на создание Парка высоких технологий для того, чтобы «разумных людей в стране было больше». «Когда принималось решение по ПВТ — я клюнул на это. Мир в этом направлении развивается, и не хотелось упустить это. Чтобы исчезло из нашей страны. И люди у нас толковые, готовые в этом плане работать. Время показало нашу правоту», — отметил президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко не считает, что «от ИТ-сферы, хотя и говорят, что там экспорт высокий — 600 млн долларов, государства много имеет». «Хотя по мозгам, по потенциалу, по развитию людей эта сфера развивается и воздействует на другие сферы. Это факт», — заключил президент.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил силовикам поговорить с руководителями ИТ-компаний по поводу "зарплат в конвертах".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко о своих резиденциях: "Я не тот человек, чтобы понастроить домов, потом любоваться"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика