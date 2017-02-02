Бригадиру молочно-товарного комплекса «Речки» ЗАО АК «Заря» Анне Нежевец не надо выходить из своего кабинета, чтобы узнать, как обстоят дела на объекте. Достаточно взглянуть на монитор компьютера, на котором коровы как на ладони: в онлайн-режиме они жуют корм, пьют воду или просто отдыхают. Современное оборудование позволяет также проследить, сколько молока получено от каждой коровы. Такой подход намного упрощает работу, как рассказывает Анна Степановна, которая занимает свою должность два с половиной года. Трудиться в хозяйстве начинала дояркой, а спустя некоторое время ей предложили стать бригадиром комплекса. «Конечно, было страшно вступать в новую должность, большую поддержку мне оказали близкие люди», – говорит Анна Нежевец. Как оказалось, волновалась напрасно, с обязанностями бригадира она прекрасно справляется. Коллеги её ценят и уважают, а на комплексе – чистота и порядок.

А.С.Нежевец.

На МТК трудится 41 человек: доярки, животноводы, ветврачи, осеменаторы, слесари… Работники заботятся о тысяче коров, 856 из них – дойное стадо, которое обслуживают 10 операторов машинного доения. Из МТК «Речки» на ОАО «Бабушкина крынка» поступает молоко только сорта «экстра».

Кроме дойного стада, в индивидуальных домиках и профилактории содержится примерно 200 телят, за которыми присматривают четыре работницы.

Г.А.Бутькова.

Галина Бутькова в течение 16 лет трудится животноводом по уходу за телятами от рождения до месяца. Под её присмотром находится 112 животных. «Много, – смеётся труженица, – но я со всеми справляюсь. Наверное, это моё призвание». Галина Алексеевна приехала из Сибири, где проработала 3 года телятницей, но, несмотря на определенный опыт, признается, что поначалу было тяжело, первое время пропадала на ферме сутками, а потом втянулась. Галина Бутькова помогла появиться на свет не одному теленку, частенько бывали в её практике двойни, а иногда даже тройни. Каждое родившееся животное необходимо потом выпоить, выкормить и поставить на ноги, а на это всегда уходит много сил. К счастью, у Галины Алексеевны есть надежный тыл – семья, которая не понаслышке знает, как нелегко работать в сельском хозяйстве. Муж и две старшие дочери также трудятся в ЗАО АК «Заря», а младшая девочка учится в школе.

О.М.Якубович.

За более взрослым поколением животных, от месяца до двух, заботится животновод по уходу за телятами Ольга Якубович, которая работает в хозяйстве с 2007 года, в том числе несколько лет была дояркой. Сравнивая две профессии, сделала для себя вывод, что выполнять обязанности телятницы ей нравится больше. Частенько наиболее ласковые животные становятся любимчиками. Был среди них и бесспорный фаворит – Жучок. «За всё время он один мне больше всех запомнился, такой чёрненький-чёрненький, и всегда отзывался на свое имя», – с улыбкой вспоминает Ольга Михайловна.

Она тепло отзывается о коллективе. «Все мы дружим и общаемся даже в свободное от работы время», – рассказывает животновод.

Специалисты, с которыми нам посчастливилось пообщаться, – дружелюбные и добродушные люди. К своей работе они подходят всегда с хорошим настроением, а оно, как известно, залог успеха в любом деле.

Ольга СНЫТКО.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.