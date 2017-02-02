В Кремле отреагировали на некоторые высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные во время «Большого разговора» 3 февраля. В пресс-службе президента России отметили, что Россия оказывала Беларуси помощь даже порой в ущерб себе, передает ТАСС .



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Россия оказывала и оказывает помощь экономике Беларуси, в том числе потеряв $ 22,3 млрд в 2011—2015 годах от беспошлинных поставок нефти, заявили в пресс-службе.

«С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18−23 млн тонн нефти Белоруссии. Всего за этот период российский бюджет недополучил $ 22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства», — отметили в Кремле.

В Кремле подчеркнули, что Россия оказывала и продолжает оказывать нашей стране масштабную экономическую, политическую и иную помощь. В Москве призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере путем деловых переговоров».

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», – сказано в комментарии.

Сегодня президент Александр Лукашенко, комментируя переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, заявил , что «договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель". По его словам, белорусская сторона подала в суд на российскую сторону из-за сокращения поставок нефти. Президент утверждает, что с нашими министрами в России не хотят разговаривать.

Лукашенко напомнил, что Беларусь рассчитывается за российский газ по специальной формуле, которая прописана в межгосударственных соглашениях. По его словам, именно по этим расчетам Минск стал меньше платить за российский газ. По мнению президента, Минск должен платить за газ 83 доллара, а российская сторона считает справедливой ценой 132 доллара.

— Как это понимать? Как я могу это расценивать? — задался вопросами президент. — Как издевательство.

Президент считает, что такие действия приведут к эскалации по многим направлениям, и установление Россией пограничной зоны с Беларусью — одно из них. Этот шаг президент назвал «чисто политическим выпадом».

В Кремле же отметили, что введение пограничной зоны соответствует всем международным договорам, сообщает «Лента.ру» .

«Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — говорится в заявлении.