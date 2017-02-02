Во время «Большого разговора» политолог, декан ФФСН БГУ Вадим Гигин задал вопрос про оппозиционеров, пропавших без вести в конце 90-х. Подозрения, что Лукашенко причастен к исчезновениям Гончара, Захаренко и других, бросают тень на президента и мешают отношениям с Западом, считает Гигин. Лукашенко заявил, что был бы самым счастливым человеком, если бы ему показали их могилы: «Они же говорят, что их поймали, задушили, закопали и так далее».



Одна из акций в память о пропавших оппозиционерах. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Президент пообещал рассказать все, что знает об исчезновениях журналиста Дмитрия Завадского, экс-главы МВД Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского. И вспомнил сразу несколько историй.

— Лет 10 назад их нашли. Я в загородной резиденции, звонит Наумов, начальник службы безопасности: «Журналисты или кто-то там один, Иван Сусанин, на стрелковом полигоне нашли могилу, где они зарыты». Я никому не доверяю, ни МВД, ни КГБ, там же их подозревали, говорю Наумову: «Бери толпу, которая собралась, веди, куда скажут». И в режиме реального времени он мне докладывает: «Пришли, какая-то канава, они настаивают, что здесь». Я говорю: «Я тебя прошу лично — копай». Там журналисты, все освещается. Копали там, ничего не нашли. Счастье мое, что я дал такую команду и Наумов их туда повел.

Перед тем как рассказать про второй эпизод, Лукашенко уточнил у своего пресс-секретаря Натальи Эйсмонт: «Дима Завадский оттуда?». «В том числе», — ответила она.

— Дима Завадский с Шереметом работал. Прекрасный парень! Он даже как-то в президентском пуле ездил. Жуть, что, возможно, не стало этого человека. Но как суд признал, его убили и конкретных людей осудили, кому-то из них дали пожизненное. Нашли лопату, сравнили кровь, но он якобы не признался. У меня в службе безопасности служил парень, и он очень хорошо знал того, кого осудили. Я говорю: «Саша, поезжай в колонию, найди этого человека, попроси, если он это сделал, пусть признается. Я его после этого освобожу от наказания, даже если он совершил это жуткое преступление. Но он должен показать труп.

По словам Лукашенко, осужденный отказался.

— Он приехал и говорит: «Я готов ради президента взять на себя вину». Я говорю: «Нет, ты мне должен сказать, как ты это сделал». Он отказался, до сих пор сидит.

Третий эпизод, пересказанный Лукашенко, оказался связан с Германией и Виктором Гончаром.

— По-моему, Витя Гончар или кто-то еще были сфотографированы в Германии. Мы за это ухватились и начали торпедировать немцев: откуда эти фотографии? где? Ответа мы до сих пор не получили.

Президент объяснил: из того, как подробно он говорит об этом, должно быть понятно, что он не забыл обвинений в свой адрес.

— У Павла Изотовича (Павел Якубович, главный редактор «СБ. Беларусь сегодня». — Прим. TUT.BY) можно спросить, он дружил с Гончаром. Он когда-нибудь вам что-нибудь сможет рассказать и о своих чувствах и впечатлениях по этому поводу. В обществе много разных версий. Я самый заинтересованный человек, но я больше ничего не знаю. О покойниках, если они ушли из нашей жизни, плохо не говорят, но я все-таки надеюсь, что где-то их следы есть.