|
"Беларусбанк" приступил к выдаче кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий
03.02.2017 16:10 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. ОАО "АСБ Беларусбанк" приступило к выдаче в текущем году кредита на строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Как сообщает пресс-служба банка, кредиты предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство жилых помещений сроком пользования до 15 лет. Процентная ставка — 11,5% годовых (процентная ставка, установленная банком для кредитов на недвижимость, уменьшенная на 50% ставки рефинансирования Нацбанка).
"Беларусбанк" обращает внимание, что в первоочередном порядке такие кредиты будут предоставляться ветеранам боевых действий на территории других государств.
При этом объем выдачи кредитов ограничен лимитом директивного кредитования на жилищное строительство, предусмотренного постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года № 1113.
Согласно документу кредиты на строительство жилья на определяемых самостоятельно условиях в 2017 году будут выделять пять банков: "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" и "Банк БелВЭБ". Общий объем такого кредитования не превысит 27 млн рублей. При этом первые два банка прокредитуют нуждающихся еще на 30 млн — по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования.
В частности годовой лимит "Беларусбанка" на предоставление таких кредитов, как и в минувшем году, ограничен 20 млн рублей.
В 2017 году в Беларуси планируют построить 3,5 млн квадратных метров жилья. В 2016 году, по данным Белстата, введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 4 млн 285,7 тыс. квадратных метров жилья — на 15,2% меньше по сравнению с предшествующим годом.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. ОАО "АСБ Беларусбанк" приступило к выдаче в текущем году кредита на строительство жилых помещений с государственной поддержкой. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии