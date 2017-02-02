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По мнению Лукашенко, Беларусь пока не созрела для введения частной собственности на землю

03.02.2017 16:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Беларусь пока не созрела для введения частной собственности на землю. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля.

"Все хотят частную собственность на землю. Не созрели пока мы до этого. Не надо торопиться",  считает глава государства. Проблемы в этом вопросе он не видит. "Ну, отдаем в аренду на длительный период. Пожалуйста, иди работай. А чем отличается аренда от частной собственности? Вот частную собственность никто не отберет? Да бросьте вы. Если вы нарушите закон, у вас отберут вашу собственность. У нас же конфискация имущества по закону определена. А чем отличается земля от некоего другого имущества? Не в этом дело. Не надо на этом зацикливаться",  сказал Лукашенко.

По его мнению, "все для того, чтобы жить и работать справедливо и честно, у нас есть". "Если ты взял землю в аренду для сельхозназначения, занимайся сельским хозяйством, если ты эту землю взял для приусадебного участка и обслуживания дома, пожалуйста, занимайся этим, только не ври. Не могу допустить того, как это в России: куда ни кинь глазом — пустующие участки", — добавил президент.

Как считает Лукашенко, отсутствие в Беларуси частной собственности на землю — одна причин того, что "земля в стране "ухожена, все едут и завидуют". "Не совсем мы пока еще шагнули по культуре земледелия, но многое уже сделали и отличаемся от наших соседей", — подчеркнул глава государства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Беларусь пока не созрела для введения частной собственности на землю. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с представителями...

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