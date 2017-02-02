Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман посетовал на «Большом разговоре» у президента на «поголовное акционирование», к которому сейчас подталкивают предприятия.



Агромкомбинат «Снов». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы в этом году получили почти 9 млн долларов чистой прибыли. Мы уже акционировались в 1994 году: в зависимости от срока работы, нагрузки, заслуг работники имеют долевые акции без участия государства. Мы никому ничего не должны, исправно платим налоги. У нас 7 тыс рублей средняя зарплата. На предприятии работают около 2 тысяч человек. Зачем нам акционироваться с 85% акциями государства? Теряется смысл производства, мы хотим привязать человека к земле, чтобы он отвечал за конечный результат и заинтересован в производстве. А теперь я должен сказать людям, что у них ничего не будет. Я считаю, не нужно акционирование всем хозяйствам.

Николай Радоман отметил, что предприятие инвестирует в убыточные хозяйства, расширяется.

По его словам президента, он поручал вице-премьеру Михаилу Русому не трогать предприятия, которые сегодня работают и дают результат. «А вы сделали все наоборот», — посетовал президент.

Вице-премьер объяснил, что руководителям хозяйств надо привести уставы в соответствие с гражданским кодексом:

— Кроме долей они должны нести субсидиарную ответственность за кредиты. Вот есть пять-семь крепких хозяйств, но 120 с большими задолженностями. И если не привести в порядок устав, ответственность придется переложить на людей. С крепкими хозяйствами мы разберемся, срок до июня есть, но уставы надо дописать.

Директор возразил, что устав он может переписать за ночь, только попросил сказать ему, что написать.

— Придумали субсидиарную ответственность, что, если вдруг наше хозяйство обанкротится, у меня заберут хату. Да мне она скоро не нужна будет, я за будущее наших людей волнуюсь. Я уже скоро пойду на пенсию, мне уже ничего не надо. Но важно, в какой правовой форме будет работать сельское хозяйство, чтобы не придумывали эти «оздоровление», «банкротство», «учебу по банкротству». Надо научить людей работать прибыльно. Это самое главное в сельском хозяйстве, — заключил Николай Радоман.

Президент заверил, что решит эту проблему и попросил крепкие предприятия работать, как они работали прежде.

— Это матерное слово (субсидиарная ответственность — Прим. TUT.BY) мы из кодекса уберем, — пообещал президент.