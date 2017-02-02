Поставки белорусских продуктов в Россию не будут остановлены. Россельхознадзор пока официальной информации о возбуждении уголовного дела не получал. Об этом Rambler News Service сообщила официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано.

Она отметила, что ограничения поставок белорусских продуктов, которые были введены раньше, были обоснованы выявленными в этой продукции нарушениями.

«Ни политика, ни какие-то личные вещи не имеют отношения к вопросам, которые курирует Россельхознадзор. Те ограничения, которые были введены, они совершенно технические, и на каждое из них есть лабораторная аргументация, подтверждения, а также факты, зафиксированные нашими инспекторами при попытках поставки нелегальной продукции, либо продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС», — подчеркнула она.

Мелано отметила, что руководитель Россельхознадзора действует согласно существующей российской и международной законодательной базе. «В этой связи бояться каких-либо последствий нам на сегодняшний день не приходится», — заверила она и добавила, что ведомство никакой официальной информации о возбуждении дела не получало.

Сам Сергей Данкверт порекомендовал без «лишних эмоций» реагировать на прозвучавшие обвинения.

«Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания „Георгий и сыновья“, оформили как белорусскую и привезли в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались», — добавил он.

Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

Это не первые претензии белорусского президента в адрес Сергея Данкверта.

«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — сказал Лукашенко в декабре прошлого года и упрекнул белорусское правительство в бездействии.

Как сообщил изданию начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич, уголовного дела против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта пока не возбуждено.

После введения продовольственного эмбарго Беларусь стала одним из основных импортером продуктов в Россию. За это время Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к качеству белорусских продуктов, несоблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, а также обвинял Беларусь в реэкспорте попавших под запрет продуктов из ЕС и Турции.