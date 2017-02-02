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Данкверт об угрозе возбудить дело: Разберитесь с оформившими украинскую говядину как белорусскую
03.02.2017 16:31 — Новости Экономики | Tut.by
Поставки белорусских продуктов в Россию не будут остановлены. Россельхознадзор пока официальной информации о возбуждении уголовного дела не получал. Об этом
Она отметила, что ограничения поставок белорусских продуктов, которые были введены раньше, были обоснованы выявленными в этой продукции нарушениями.
«Ни политика, ни какие-то личные вещи не имеют отношения к вопросам, которые курирует Россельхознадзор. Те ограничения, которые были введены, они совершенно технические, и на каждое из них есть лабораторная аргументация, подтверждения, а также факты, зафиксированные нашими инспекторами при попытках поставки нелегальной продукции, либо продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС», — подчеркнула она.
Мелано отметила, что руководитель Россельхознадзора действует согласно существующей российской и международной законодательной базе. «В этой связи бояться каких-либо последствий нам на сегодняшний день не приходится», — заверила она и добавила, что ведомство никакой официальной информации о возбуждении дела не получало.
Сам Сергей Данкверт порекомендовал без «лишних эмоций» реагировать на прозвучавшие обвинения.
«Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания „Георгий и сыновья“,
Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.
Это не первые претензии белорусского президента в адрес Сергея Данкверта.
«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», —
Как сообщил изданию начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич, уголовного дела против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта пока не возбуждено.
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Сам Сергей Данкверт порекомендовал без "лишних эмоций" реагировать на прозвучавшие обвинения.
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