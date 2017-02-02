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Беларусь хочет привлечь 700 млн долларов из КНР для развития малого и среднего бизнеса

03.02.2017 16:14 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Беларусь намерена получить в Китае крупный кредит на развитие малого и среднего бизнеса, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами.

"Мы ведем переговоры с Китайской Народной Республикой, а может, уже и закончились, о привлечении 700 миллионов долларов для малого и среднего бизнеса", — сказал он.

По словам главы государства, он "сильно повернулся лицом к малому и среднему бизнесу" после того, как поручил председателю правления Банка развития Сергею Румасу, когда он был в "Белагропромбанке", экодеревни, агроэкотуризм и т. д. "И мы сегодня имеем больше трех тысяч таких усадеб. И он (Румас. — БелПАН.) меня удивил. Все деньги, которые мы им дали, кредиты, они возвращают. Самые честные плательщики по кредитам. Если так, то давайте поддержим малый и средний бизнес и по другим направлениям", — предложил Лукашенко.

Он считает, что с китайской стороной удастся договориться. "И какую-то сумму, может, не сразу 700 миллионов, по потребности мы будем специально выделять под какие-то проекты: семейный бизнес, кто-то что-то сделал в гараже — пусть регистрируется и честно работает", — сказал Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Беларусь намерена получить в Китае крупный кредит на развитие малого и среднего бизнеса, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с...

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