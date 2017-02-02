﻿ Беларусь не планирует в 2017 году рефинансировать внешний госдолг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь не планирует в 2017 году рефинансировать внешний госдолг

03.02.2017 16:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь в 2017 году не планирует привлекать внешние заимствования для рефинансирования внешнего госдолга, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

"Если это нужно, мы будем об этом думать, но пока рассчитываем в этом году своими силами, сколько надо, столько и заплатить. В прошлом году справились своими силами", — сказал Лукашенко.

Беларусь не планирует в 2017 году рефинансировать внешний госдолг
© Pexels.com
Лукашенко поручил проверить IT-сферу в связи с "серыми" зарплатами

Говоря о переговорах с Международным валютным фондом, президент отметил, что нерешенными остались два вопроса: уровень возмещения населением полной стоимости тарифов на ЖКУ и повышение эффективности управления госпредприятиями.

Как заметил, комментируя этот вопрос по просьбе президента, первый вице-премьер Василий Матюшевский, "осталось принять политическое решение".

"У нас расхождений никаких нет. Они требовали по ЖКХ в 2017 или 2018 году 100% оплаты. Но я сказал, что мы сейчас не сможем населению навязать 100% оплату, и они с этим согласились. Мы сейчас отрабатываем систему компенсации для тех, кто не может платить 100%", — сказал президент.

Он подчеркнул, что хочет увидеть, как работает система безналичных жилищных субсидий, которая и создана с этой целью и начала действовать с 1 октября 2016 года.

"Я сказал, что пока не увижу, что эта система работает, и люди не пострадают, я не согласен идти сразу на 100%. Посмотрим, чтобы люди не обиделись. Иначе будет идти неоплата. Но рано или поздно это надо будет делать (повышать тарифы на ЖКУ до уровня их себестоимости — Sputnik)", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В переговорах с МВФ у Минска осталось два неразрешенных вопроса: уровень возмещения тарифов на ЖКХ и управление госпредприятиями.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Данкверт об угрозе возбудить дело: Разберитесь с оформившими украинскую говядину как белорусскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика