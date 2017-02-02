МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь в 2017 году не планирует привлекать внешние заимствования для рефинансирования внешнего госдолга, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

"Если это нужно, мы будем об этом думать, но пока рассчитываем в этом году своими силами, сколько надо, столько и заплатить. В прошлом году справились своими силами", — сказал Лукашенко.

Говоря о переговорах с Международным валютным фондом, президент отметил, что нерешенными остались два вопроса: уровень возмещения населением полной стоимости тарифов на ЖКУ и повышение эффективности управления госпредприятиями.

Как заметил, комментируя этот вопрос по просьбе президента, первый вице-премьер Василий Матюшевский, "осталось принять политическое решение".

"У нас расхождений никаких нет. Они требовали по ЖКХ в 2017 или 2018 году 100% оплаты. Но я сказал, что мы сейчас не сможем населению навязать 100% оплату, и они с этим согласились. Мы сейчас отрабатываем систему компенсации для тех, кто не может платить 100%", — сказал президент.

Он подчеркнул, что хочет увидеть, как работает система безналичных жилищных субсидий, которая и создана с этой целью и начала действовать с 1 октября 2016 года.

"Я сказал, что пока не увижу, что эта система работает, и люди не пострадают, я не согласен идти сразу на 100%. Посмотрим, чтобы люди не обиделись. Иначе будет идти неоплата. Но рано или поздно это надо будет делать (повышать тарифы на ЖКУ до уровня их себестоимости — Sputnik)", — сказал президент.