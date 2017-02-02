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Лукашенко: Проблем на переговорах Беларуси с МВФ почти не осталось
03.02.2017 16:57 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Проблем на переговорах по новой программе сотрудничества Беларуси с МВФ почти не осталось, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ и общественности 3 февраля.
Белорусские власти ведут переговоры о получении нового кредита МВФ на 3 млрд долларов примерно под 2,3% сроком на 10 лет. Рассказать про ход переговоров с фондом Лукашенко попросил первого вице-премьера Василия Матюшевского, который сообщил, что проблемных вопросов два.
"Первый вопрос уровня возмещения затрат ЖКХ — в принципе, мы нашли все развязки и некоторую часть этого проекта мы отпилотировали. И второй вопрос — стратегии повышения эффективности управления госпредприятиями. В принципе, здесь тоже нашли все развязки, поэтому проблем здесь не будет", — уточнил Матюшевский.
В целом, по его словам, данные вопросы находятся "в высокой степени готовности и проработки". "Осталось, Александр Григорьевич, принять политическое решение и войти в программу", — сказал он, обращаясь к главе государства.
В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что расхождений с МВФ в указанных вопросах практически никаких нет. "Единственное расхождение по компенсации затрат на услуги ЖКХ: они требовали в 2017 или 2018 году стопроцентную оплату. Рано или поздно мы к этому придем. Я просил, чтобы они вошли в положение, что у нас сейчас ситуация такая, что мы не сможем населению навязать стопроцентную оплату, чтобы это было во времени растянуто. Поэтому мы здесь договоримся", — уверен глава государства.
При этом он напомнил, что в Беларуси уже начала действовать система безналичных жилищных субсидий для помощи малоимущим гражданам при оплате ЖКУ.
Лукашенко также не видит проблем с погашением внешнего госдолга. "В прошлом году мы полностью рассчитались по долгам, думаю, так будет и в этом. Если понадобится рефинансировать, то будем рефинансировать", — сказал он.
Напомним, согласно планам властей в 2017 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (с учетом снижения затрат на их оказание и предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий) для населения должны повыситься до 75% от уровня их полного возмещения, а в 2018-м — до 100%.
Одновременно предусмотрено снижение до 2018 года тарифов потребителям реального сектора экономики за счет сокращения перекрестного субсидирования расходов на оказание ЖКУ.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Проблем на переговорах по новой программе сотрудничества Беларуси с МВФ почти не осталось, заявил Александр Лукашенко на встрече с...
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