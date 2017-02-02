﻿ Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

03.02.2017 17:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах, по которым он отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС.

Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
© Sputnik Алексей Даничев
Лукашенко считает неправильным передачу погранслужбы ФСБ

"Я не подписал ТК, потому что многое из того, что там есть, не работает. Более того, я поручил отозвать многих наших специалистов, которые сидят там и получают страшно сказать сколько. Это жизнь нашего государства, и я уже рассказывал, кто тут прав, а кто виноват", — сказал президент.

Он заметил, что за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот республики со странами Союза сократился на 60%, при этом республика практически прекратила торговые отношения с Казахстаном из-за существующих ограничений.

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, надо вести себя порядочно и не создавать проблем друг другу. Надо находить пути восстановления отношений. Мы к этому готовы. Но честно и без натаскивания одеяла на себя", — сказал глава государства.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы государства, за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот ее со странами Союза упал на 60%. Минск готов к восстановлению отношений, но на честной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Проблем на переговорах Беларуси с МВФ почти не осталось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика