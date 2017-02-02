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Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
03.02.2017 17:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах, по которым он отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС.
© Sputnik Алексей Даничев
"Я не подписал ТК, потому что многое из того, что там есть, не работает. Более того, я поручил отозвать многих наших специалистов, которые сидят там и получают страшно сказать сколько. Это жизнь нашего государства, и я уже рассказывал, кто тут прав, а кто виноват", — сказал президент.
Он заметил, что за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот республики со странами Союза сократился на 60%, при этом республика практически прекратила торговые отношения с Казахстаном из-за существующих ограничений.
"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, надо вести себя порядочно и не создавать проблем друг другу. Надо находить пути восстановления отношений. Мы к этому готовы. Но честно и без натаскивания одеяла на себя", — сказал глава государства.
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По словам главы государства, за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот ее со странами Союза упал на 60%. Минск готов к восстановлению отношений, но на честной...
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