МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах, по которым он отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко считает неправильным передачу погранслужбы ФСБ

"Я не подписал ТК, потому что многое из того, что там есть, не работает. Более того, я поручил отозвать многих наших специалистов, которые сидят там и получают страшно сказать сколько. Это жизнь нашего государства, и я уже рассказывал, кто тут прав, а кто виноват", — сказал президент.

Он заметил, что за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот республики со странами Союза сократился на 60%, при этом республика практически прекратила торговые отношения с Казахстаном из-за существующих ограничений.

"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, надо вести себя порядочно и не создавать проблем друг другу. Надо находить пути восстановления отношений. Мы к этому готовы. Но честно и без натаскивания одеяла на себя", — сказал глава государства.

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