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Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

03.02.2017 17:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», - отметил президент.

По его словам, если Беларусь хотят видеть в интеграционных структурах, страны-участницы должны порядочно вести себя по отношению друг к другу, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий.

«Разве это дело, что мы в ЕАЭС за 2015 год упали в товарообороте на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. Почти 60% - это нормально? В Казахстан мы почти ничего не поставляем, а с Россией вы видите, какие отношения. Поэтому надо нам находить пути восстановления этих отношений. Мы к этому готовы, честно, аккуратно и добросовестно, без натаскивания одеяла на себя», - подчеркнул президент.

27 октября главы ЕАЭС не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. А 9 декабря на совещании Александр Лукашенко потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Последние переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, длившиеся свыше пяти часов, успехом не увенчались

 
 
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Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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