Во время «Большого разговора» российский политолог Кирилл Коктыш спросил Александра Лукашенко, почему Беларусь не берет на себя роль «индустриального мотора Евразийского союза». Мол, есть все условия: именно в Беларуси после распада СССР хорошо сохранилось производство, страна имеет избыток квалифицированной рабочей силы. Александр Лукашенко уверил, что Беларусь предлагает этот путь ЕврАзЭС, но там это «отвергается с порога».



Фото: president.gov.by

— Самые высокотехнологичные предприятия, строительный комплекс был образцово-показательным в Советском Союзе, конференции проводили… И в сельском хозяйстве, и по многим позициям мы создавали конечный продукт, — рассказал президент. — Мы потребляли энергоносители советские — они из России поступали, из Казахстана, других стран. Здесь мы приводили это к конечному результату: трактора, автомобили, автобусы, огромная нефтехимия, большегрузные автомобили «БелАЗы»…

Не рвать связи с Россией в послесоветские годы подтолкнула сама экономика, считает Лукашенко.

Александр Лукашенко прошелся по нескольким спорам с Россией в производственной сфере.

— Помню, когда первый раз за трубу схватился Путин, я сказал: «Заберите от лекарств, от пенсионеров и отдайте ему эти деньги». Тогда извинились перед друг другом — и все нормально.

Лукашенко отметил, что в Беларуси «не воровали, не приватизировали, не раскладывали по карманам». И что он предлагает россиянам оберегать лучшие предприятия обеих стран, которые удалось сохранить.

— Давайте не будем создавать альтернативные предприятия в России. Ну зачем, к примеру, создавать производство «БелАЗов» в России? Слава богу, не создают — это не так просто… Вот оно, есть, всех удовлетворяет. И потом: в «БелАЗе» 60% российского… Белорусский трактор — это 65% российских комплектующих. Наши предприятия сотрудничают с российскими, где работает больше 10 миллионов человек. Так чья в Беларуси экономика? Российская, в том числе. И я часто Путину говорю: «Слушай, если ляснет наша экономика — ну как минимум 10 миллионов проблем появятся у тебя и у предприятий».

Поэтому, считает Александр Лукашенко, в интересах России помогать — хотя бы кредитами.

— Я не говорю субсидировать. Кредит дать этим предприятиям, чтоб они работали. Они у вас двигатели, трансмиссии, металлы, газы и нефть будут покупать — и экономика будет развиваться. Я прав?

По просьбе Лукашенко заместитель премьер-министра Владимир Семашко привел разницу в цене на энергию для предприятий Беларуси и России. По его словам, «МАЗ» платит за газ 278,6 долларов за тысячу кубометров, «КамАЗ» — 65 долларов за тысячу. За электроэнергию «МАЗ» платит 11,7 цента, «КамАЗ» — 2, 8 цента.

— А добавьте к этому субсидирование из бюджета. Это равные условия? — задается вопросом Лукашенко. — Вот так происходит удушение экономики через предприятия.

Президент Беларуси прокомментировал предложения российской стороны «отдать» «Интеграл», МЗКТ, «Пеленг», «Гродно Азот», «МАЗ» присоединить к «КамАЗу».

— Хорошо, мы не против. Сколько заплатите? Слушайте: почти бесплатно! Я говорю: нет, ребята. А потом — Путину: а зачем вам? Мы вам производим под «Тополя» эти огромные машины? Мы что, когда-то отказались? Ну если вы не хотите — мы (российская сторона. — Прим. TUT.BY) сделаем это на «КамАЗе». Делали-делали, угрохали несколько миллиардов рублей — не сделали. Не так просто.

— Когда у меня просят бесплатно отдать высокотехнологичное предприятие — это по-братски? Это порядочно? — добавил Александр Лукашенко.

По поводу планов об объединении «МАЗа» и «КамАЗа» объединиться президент сказал так:

— Но я ж боюсь, чтоб из «МАЗа» моего он не превратился в какой-то цешок. Цех, где гайки крутят. Мы это гаечное производство уже прошли… Я этого не хочу. Дальше. Вы приватизируете предприятие это — а сколько вы вложите денег в развитие? С новыми рынками придете? Нет. Так зачем нам иметь это дело с вами? Обида (в ответ от российского руководства. — Прим. TUT.BY).

Лукашенко привел также пример с камвольным комбинатом.

— Мы восстановили предприятие — «Камволь» модернизировали. Всегда сотрудничали с Россией — военку обшивали и прочее. Сейчас правительство российское принимает решение — белорусские ткани не берут! Хорошие ткани — лучше, чем российские. Вы не можете конкурировать — выкидываете нас из рынка. Причем в наглую, нарушая все межправительственные соглашения. Мы — в евразэсовскую комиссию. Россияне просто отмахнулись от этой комиссии.

Лукашенко утверждает, что не требует от России льгот для белорусских предприятий, или чтобы «их куда-то за руку провели».

— Требуем только одного: не надо это делать бандитским образом…