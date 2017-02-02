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Россия останавливает поставки говядины из Минской области
03.02.2017 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор, как и
Ограничения начнут действовать с 6 февраля. Данкверт рассказал, что в ходе проведенной 3 февраля видеоконференции между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси, было установлено, что на предприятии СООО «Георгий и сыновья» выявлены "грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность". Глава Россельхознадзора назвал такое отношение со стороны белорусских ветеринарных специалистов «формальными».
Он подчеркнул, что у Росии есть «недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области». Ранее Данкверт рассказывал, что запрет будет действовать до тех пор, пока белорусская сторона «не разберется, каким образом мошенники отправляли украинскую говядину в Россию, выдавая ее за белорусскую».
После обвинения в адрес главы ветеринарной службы Минской области в том, что в Россию идут поставки мяса из Украины и ЕС под видом произведенных в Беларуси, Россельхознадзор запретил поставки с двух белорусских предприятий — «Георгий и сыновья» и «Террамит».
«Все выявленные случаи (кроме СООО „Георгий и сыновья“, в декабре были
В Беларуси неоднократно комментировали эти обвинения. 19 января начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов
3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко
«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», —
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Ограничения начнут действовать с 6 февраля.
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