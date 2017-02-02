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Беларусбанк привлек несвязанный китайский кредит на 100 млн долларов
03.02.2017 19:36 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36 «О привлечении внешнего займа», сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Документом одобрено привлечение «Беларусбанко» внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме 100 млн долларов на финансирование своей текущей деятельности.
«Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности», говорится в сообщении.
Ранее Китай предоставлял Беларуси так называемые связанные кредиты. По сути Китай вкладывал средства не столько в белорусскую экономику, сколько в экспорт собственных товаров и оборудования. Общая доля китайского оборудования, работ, услуг
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Ранее Китай предоставлял Беларуси так называемые связанные кредиты. Китай вкладывал средства не столько в белорусскую экономику, сколько в экспорт собственных...
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