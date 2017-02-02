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Беларусбанк привлек несвязанный китайский кредит на 100 млн долларов

03.02.2017 19:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36 «О привлечении внешнего займа», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Документом одобрено привлечение «Беларусбанко» внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме 100 млн долларов на финансирование своей текущей деятельности.

«Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности», говорится в сообщении.

Ранее Китай предоставлял Беларуси так называемые связанные кредиты. По сути Китай вкладывал средства не столько в белорусскую экономику, сколько в экспорт собственных товаров и оборудования. Общая доля китайского оборудования, работ, услуг должна составлять не менее 50% от общей стоимости каждого согласованного индивидуального проекта.

 
 
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Ранее Китай предоставлял Беларуси так называемые связанные кредиты. Китай вкладывал средства не столько в белорусскую экономику, сколько в экспорт собственных...

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