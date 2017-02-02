Из «Большого разговора с президентом», который длился больше семи часов, TUT.BY собрал ТОП-5 цитат руководителя государства. Они касались закона и справедливости, его прихода к власти «с детства» и «случайно», его будущее, когда после президентства он отправится жить в деревню, и долбеней, которые не могут отличить молоток от топора. Но наши написанные слова не могут в полной мере передать всех эмоций и смыслов, заложенных Александром Лукашенко. Потому мы сделали для вас короткую видеонарезку.

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