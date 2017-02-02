﻿ ТОП-5 цитат Александра Лукашенко с "Большого разговора". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ТОП-5 цитат Александра Лукашенко с "Большого разговора"

03.02.2017 20:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Из «Большого разговора с президентом», который длился больше семи часов, TUT.BY собрал ТОП-5 цитат руководителя государства. Они касались закона и справедливости, его прихода к власти «с детства» и «случайно», его будущее, когда после президентства он отправится жить в деревню, и долбеней, которые не могут отличить молоток от топора. Но наши написанные слова не могут в полной мере передать всех эмоций и смыслов, заложенных Александром Лукашенко. Потому мы сделали для вас короткую видеонарезку.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
«Ловцы умеют только стрелять». «Фауна города» договорилась с зоозащитниками о сотрудничестве
«Зубры стали окружать волков кольцом». Анималисты об экстремальных съемках и дочери Алиева
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из "Большого разговора с президентом", который длился больше семи часов, TUT.BY собрал ТОП-5 цитат руководителя государства. Они касались закона и справедливости, его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк привлек несвязанный китайский кредит на 100 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика