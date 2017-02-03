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Автобусы МАЗ в России по продажам уступили только ПАЗу и ЛИАЗу

03.02.2017 20:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Автобусы МАЗ вошли в тройку лидеров на российском рынке по итогам продаж в 2016 году, сообщили Sputnik в пресс-службе Минского автозавода.

В прошлом году в Россию было продано 825 минских автобусов, причем поставки МАЗов были увеличены чуть больше чем наполовину. Впереди — только два российских производителя — ПАЗ и ЛИАЗ.

Автобусы МАЗ в России по продажам уступили только ПАЗу и ЛИАЗу
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
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"Белорусская автотехника традиционно выносливая и неприхотливая: не боится жары или морозов, дождя или грязи", — рассказали в пресс-службе МАЗа. Там отметили, что автобусы, произведенные в Минске, пользуются успехом в российских автопарках из-за своей неприхотливости и устойчивости к резким изменениям погодных условиях.

Кроме того, как отметили на МАЗе, последние модели, предлагаемые на российском рынке, оснащены двигателями, отвечающими экологическим нормам Евро-6.

В текущем году автозавод планирует увеличить поставки автобусов в РФ — крупные российские города, в которых пройдут международные соревнования, присматриваются к минским автобусам, а техника, разработанная для ЧМ по футболу-2018, уже проходит испытания в Москве.

Минский автозавод начал выпускать автобусы с 1995 года, приобретя лицензию у немецкого Neoplan. С тех пор автобусы МАЗ неоднократно были удостоены международных наград, география поставки автозавода насчитывает десятки стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным производителя, минские автобусы популярны в России за свою неприхотливость и выносливость, при этом последние модели не уступают по экологическим...

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