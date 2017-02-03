|
"Беларусбанк" получит несвязанный кредит китайского банка в 100 млн долларов
03.02.2017 20:11 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36, которым одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме 100 млн долларов США на финансирование своей текущей деятельности.
"Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности", — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.
Ранее "Беларусбанк" получал только связанные китайские кредиты, то есть под которые нужно использовать китайские товары и оборудование, оплачивать работу китайских специалистов. При обращении за финансированием необходимо было иметь заключенный контракт с резидентом КНР на поставку оборудования (выполнение работ, оказание услуг), при этом доля китайской составляющей должна быть на уровне не менее 50% от стоимости контракта.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36, которым одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии