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"Беларусбанк" получит несвязанный кредит китайского банка в 100 млн долларов

03.02.2017 20:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36, которым одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме 100 млн долларов США на финансирование своей текущей деятельности.

"Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности", — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента.

Ранее "Беларусбанк" получал только связанные китайские кредиты, то есть под которые нужно использовать китайские товары и оборудование, оплачивать работу китайских специалистов. При обращении за финансированием необходимо было иметь заключенный контракт с резидентом КНР на поставку оборудования (выполнение работ, оказание услуг), при этом доля китайской составляющей должна быть на уровне не менее 50% от стоимости контракта.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 36, которым одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка...

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