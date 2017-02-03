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Россия запрещает поставки говядины из Минской области (обновлено)
03.02.2017 19:41 — Новости Экономики | БелаПАН
"Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Республике Беларусь приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию Российской Федерации мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", — подчеркивает Россельхознадзор. При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором "с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм". "Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское. Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, а также материалов расследований по установлению причин по каждому факту нарушений вызывает недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области. В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области Республики Беларусь с 06.02.2017 года", — подчеркивает Россельхознадзор. О введении временных ограничений также сообщил РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в отношении которого Александр Лукашенко 3 февраля поручил МВД Беларуси рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела. В декабре 2016 года Россельхознадзор поставил под сомнение "истинность белорусского происхождения" продукции СООО "Георгий и сыновья" и предложил белорусской стороне провести совместную проверку предприятия. Кроме того, как рассказал РБК Данкверт, в ходе проведенной в пятницу, 3 февраля, видеоконференции между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси было установлено, что на этом предприятии выявлены "грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность". Такое отношение со стороны белорусских ветеринарных специалистов Данкверт считает "формальным". "Они приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", — отметил глава Россельхознадзора. "Все выявленные случаи (кроме "Георгий и сыновья" в декабре были остановлены поставки с ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", ООО "Террамит") подтверждают наличие на территории Минской области Беларуси мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское", — считает Данкверт. По его словам, отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм вызывает у российской стороны "недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области". Как сообщал БелаПАН, 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Беларуси Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. "Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем", — сказал он. (В 2013 году в Беларуси были возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и главного акционера компании Сулеймана Керимова. При этом Баумгертнер был задержан в Минске, а Керимов объявлен в международный розыск.) По словам Лукашенко, когда Данкверт "побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит". "Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры", — сказал глава государства. В свою очередь в Россельхознадзоре БелаПАН заявили, что ведомство "спокойно относится" к поручению президента Беларуси возбудить уголовное дело в отношении Данкверта. "Мы спокойно относимся к этой ситуации", — сказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она подчеркнула, что Россельхознадзор действует в рамках российского законодательства и законодательства ЕАЭС, правил международной торговли. "Каких-либо последствий мы в этом отношении совершенно не боимся", — добавила Мелано. На вопрос, как в ведомстве относятся к заявлению Лукашенко о личной заинтересованности Данкверта ввести запрет на поставку белорусской продукции, пресс-секретарь ответила: "Это совершенно неоправданно. Это можно считать враньем".
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"Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за...
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