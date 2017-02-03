МИНСК, 3 фев – Sputnik. Россельхознадзор с понедельника 6 февраля введет временный запрет на поставку говядины предприятий Минской области – в российском ведомстве полагают, что мясо реэкспортируется из Украины, сообщило ведомство.



© Sputnik Сергей Субботин Лукашенко о Данкверте: реакция Кремля и Россельхознадзора

Ранее в Россельхознадзоре заявляли, что есть сомнения в белорусском происхождении продукции СООО "Георгий и сыновья" (Минская область).

"Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию Российской Федерации мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", – говорится в сообщении.

Ограничения на ввоз говядины ведены в отношении Лельчицкого райпо ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", СООО "Георгий и сыновья" и ООО "Террамит".

В пятницу 3 февраля во время встречи с представителями СМИ и общественности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусского продовольствия. Президент выразил недовольство тем, что Беларусь поставляет в РФ только 4 миллиона тонн "молочки" из импортируемых ежегодно 7 миллионов тонн.

Sputnik в пятницу 3 февраля вел прямую трансляцию "Большого разговора с президентом">>