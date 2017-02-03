МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министерство энергетики Беларуси не занимается вопросами поставок нефти в республику и никогда не комментировало российским СМИ ситуацию по данному вопросу, сообщила пресс-служба ведомства.



© Sputnik Георгий Гранин Беларусь подала в суд на РФ за сокращение поставок нефти

Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что Минэнерго от России получило официальное уведомление о возможном сокращении поставок российской нефти в Беларусь в текущем году до 12 миллионов тонн.

"Министерство энергетики информирует: вопросы поставки нефти не находятся в сфере деятельности министерства. Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес министерства от российской стороны не поступало", – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что пресс-служба министерства не давала и комментариев по данному вопросу.

В пятницу 3 февраля во время " Большого разговора с президентом " Александр Лукашенко заявил, что РФ сократит поставки нефти в Беларусь до 18 миллионов тонн в текущем году. "Сначала 24 миллиона тонн, потом 18, теперь 16, а то уже и 12 миллионов тонн хотят обсуждать", – сказал глава государства.

Sputnik вел прямую трансляцию "Большого разговора", который побил рекорд продолжительности общения президента со СМИ>>