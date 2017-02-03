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Минэнерго Беларуси упрекнуло российские СМИ в необъективности

04.02.2017 10:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министерство энергетики Беларуси не занимается вопросами поставок нефти в республику и никогда не комментировало российским СМИ ситуацию по данному вопросу, сообщила пресс-служба ведомства.

Минэнерго Беларуси упрекнуло российские СМИ в необъективности
© Sputnik Георгий Гранин
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Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что Минэнерго от России получило официальное уведомление о возможном сокращении поставок российской нефти в Беларусь в текущем году до 12 миллионов тонн.

"Министерство энергетики информирует: вопросы поставки нефти не находятся в сфере деятельности министерства. Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес министерства от российской стороны не поступало", – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что пресс-служба министерства не давала и комментариев по данному вопросу.

В пятницу 3 февраля во время "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил, что РФ сократит поставки нефти в Беларусь до 18 миллионов тонн в текущем году. "Сначала 24 миллиона тонн, потом 18, теперь 16, а то уже и 12 миллионов тонн хотят обсуждать", – сказал глава государства.

Sputnik вел прямую трансляцию "Большого разговора", который побил рекорд продолжительности общения президента со СМИ>>

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском министерстве заявляют, что не давали никаких комментариев по поводу поставок российской нефти в Беларусь.

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