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Минэнерго Беларуси упрекнуло российские СМИ в необъективности
04.02.2017 10:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министерство энергетики Беларуси не занимается вопросами поставок нефти в республику и никогда не комментировало российским СМИ ситуацию по данному вопросу, сообщила пресс-служба ведомства.
© Sputnik Георгий Гранин
Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что Минэнерго от России получило официальное уведомление о возможном сокращении поставок российской нефти в Беларусь в текущем году до 12 миллионов тонн.
"Министерство энергетики информирует: вопросы поставки нефти не находятся в сфере деятельности министерства. Никаких официальных уведомлений о возможном сокращении поставок нефти в адрес министерства от российской стороны не поступало", – сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что пресс-служба министерства не давала и комментариев по данному вопросу.
В пятницу 3 февраля во время "
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В белорусском министерстве заявляют, что не давали никаких комментариев по поводу поставок российской нефти в Беларусь.
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