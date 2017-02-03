﻿ Белорусский табак и алкоголь в duty free в 2017 году освободили от акцизов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский табак и алкоголь в duty free в 2017 году освободили от акцизов

04.02.2017 11:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Белорусские алкогольные и табачные товары, продающиеся в магазинах duty free, в 2017 году освободили от акцизных сборов, соответствующее решение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский табак и алкоголь в duty free в 2017 году освободили от акцизов
© flickr.com/ Oriol Gascón i Cabestany
Вместо Литвы - Польша: гродненцы с 1 января перепланируют "закупы"

Указ № 35, подписанный главой государства 2 февраля, был в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документом предусмотрено, что в 2017 году, как и два года ранее, не будут взиматься акцизные сборы в отношении алкогольных напитков и табачных изделий, производимых в Беларуси и реализуемых владельцам магазинов беспошлинной торговли (duty free) для продажи. 

Цель принятия указа – совершенствование порядка функционирования магазинов duty free, а также увеличение объемов реализации в данных торговых объектах белорусских товаров.

Документ  вступает в силу после официального опубликования, его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом власти хотят увеличить объем реализации в данных торговых объектах белорусских товаров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэнерго Беларуси упрекнуло российские СМИ в необъективности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика