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Белорусский табак и алкоголь в duty free в 2017 году освободили от акцизов
04.02.2017 11:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Белорусские алкогольные и табачные товары, продающиеся в магазинах duty free, в 2017 году освободили от акцизных сборов, соответствующее решение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко.
Указ № 35, подписанный главой государства 2 февраля, был в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Документом предусмотрено, что в 2017 году, как и два года ранее, не будут взиматься акцизные сборы в отношении алкогольных напитков и табачных изделий, производимых в Беларуси и реализуемых владельцам магазинов беспошлинной торговли (duty free) для продажи.
Цель принятия указа – совершенствование порядка функционирования магазинов duty free, а также увеличение объемов реализации в данных торговых объектах белорусских товаров.
Документ вступает в силу после официального опубликования, его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января текущего года.
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Таким образом власти хотят увеличить объем реализации в данных торговых объектах белорусских товаров.
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