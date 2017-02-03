МИНСК, 4 фев – Sputnik. Белорусские алкогольные и табачные товары, продающиеся в магазинах duty free, в 2017 году освободили от акцизных сборов, соответствующее решение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Указ № 35, подписанный главой государства 2 февраля, был в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документом предусмотрено, что в 2017 году, как и два года ранее, не будут взиматься акцизные сборы в отношении алкогольных напитков и табачных изделий, производимых в Беларуси и реализуемых владельцам магазинов беспошлинной торговли (duty free) для продажи.

Цель принятия указа – совершенствование порядка функционирования магазинов duty free, а также увеличение объемов реализации в данных торговых объектах белорусских товаров.

Документ вступает в силу после официального опубликования, его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января текущего года.