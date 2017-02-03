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Беларусь в 2017 году собирается купить российские Су-30СМ

04.02.2017 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2017 году в Вооруженные силы Беларуси планируется закупить современные виды вооружений и техники, сообщил 4 февраля заместитель министра обороны Беларуси по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Лотенков.


Фото: irkut.com

«В 2017 году спланирована закупка самолетов Су‑30СМ, комплексов радиомониторинга, 120‑мм минометов 2Б23 „Нона-М1“, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР‑70МБ1», — рассказл замминистра в интервью газете «Во славу Родины».

По его словам, также проведут капитальный ремонт вертолетов Ми‑24К, Ми‑8ПС, самолета Ил‑76МД, танков Т‑72Б, БМП‑2, продолжат модернизацию танков Т‑72БМ1.

«Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства», — пояснил Лотенков.

Он также сообщил, сколько техники закупили за последний год для нужд Вооруженных сил: учебно-боевые самолеты Як‑130, транспортно-боевые вертолеты Ми‑8МТВ‑5, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и так далее — всего более 250 новых образцов.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев сообщал, что до 2020 года планируется закупить не менее эскадрильи Су-30СМ.

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Также закупят комплексы радиомониторинга, 120‑мм минометов 2Б23 "Нона-М1", беспилотные авиационные комплексы различного назначения и серийную модернизацию БТР‑70МБ1.

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