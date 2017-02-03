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Белорусский табак и алкоголь при продаже в Duty Free еще на год освободили от акцизов
04.02.2017 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская алкогольная и табачная продукция освобождена от акцизов при продаже владельцам магазинов Duty Free в 2017 году. Указ № 35, подписанный президентом 2 февраля,
Согласно документу, в 2017 году освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи.
Целью указа является совершенствование порядка функционирования магазинов беспошлинной торговли, увеличение объемов реализации отечественных товаров в данных магазинах.
Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января текущего года.
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Такая льгота для белорусских товаров действует уже два года.
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