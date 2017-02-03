Белорусская алкогольная и табачная продукция освобождена от акцизов при продаже владельцам магазинов Duty Free в 2017 году. Указ № 35, подписанный президентом 2 февраля, опубликован на Национальном правовом портале. Такая льгота для белорусских товаров действует уже два года.

Согласно документу, в 2017 году освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи.

Целью указа является совершенствование порядка функционирования магазинов беспошлинной торговли, увеличение объемов реализации отечественных товаров в данных магазинах.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января текущего года.