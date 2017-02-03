|
Данкверт о словах Лукашенко: что я могу сделать против президента?
04.02.2017 12:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ответил на критику президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что как простой человек ничего не может сделать против главы государства.
© Sputnik Сергей Субботин
Во время "
"Затрудняюсь комментировать заявление президента, потому что я выполняю свою работу. И, надо сказать, белорусские коллеги тоже наши предприятия ограничивали, и очень сомнительно, чтобы наш президент угрожал каким-то белорусским врачам или врачам других стран", – цитирует
Данкверт также отметил, что заявления Лукашенко его удивили, и он над словами главы Беларуси пока не думал.
"В данном случае я все-таки рассматриваю это как не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу", – сказал руководитель ведомства.
При этом он подчеркнул, что противопоставить Лукашенко ничего не может.
"Что может сделать человек против президента?" – задал вопрос Данкверт, уточнив, что в лучшем случае следует при такой ситуации пить успокоительное на ночь.
Ранее российский Минсельхоз уже высказался в отношении слов белорусского президента,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского ведомства полагает, что в такой ситуации единственный выход – пить успокоительное.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии