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Данкверт о словах Лукашенко: что я могу сделать против президента?

04.02.2017 12:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ответил на критику президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что как простой человек ничего не может сделать против главы государства.

Данкверт о словах Лукашенко: что я могу сделать против президента?
© Sputnik Сергей Субботин
Минсельхоз РФ о "деле" Данкверта: это поспешное решение Лукашенко

Во время "Большого разговора с президентом", который прошел в пятницу 3 февраля в Минске, белорусский лидер заявил, что в отношении Данкверта, как в случае с бывшим топ-менеджером "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером,  нужно возбудить дело в связи с тем, что он мешает поставлять в Россию белорусские продукты питания.

"Затрудняюсь комментировать заявление президента, потому что я выполняю свою работу. И, надо сказать, белорусские коллеги тоже наши предприятия ограничивали, и очень сомнительно, чтобы наш президент угрожал каким-то белорусским врачам или врачам других стран", – цитирует РБК слова главы Россельхознадзора.

Данкверт также отметил, что заявления Лукашенко его удивили, и он над словами главы Беларуси пока не думал.

"В данном случае я все-таки рассматриваю это как не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу", – сказал руководитель ведомства.

При этом он подчеркнул, что противопоставить Лукашенко ничего не может.

"Что может сделать человек против президента?" – задал вопрос Данкверт, уточнив, что в лучшем случае следует при такой ситуации пить успокоительное на ночь.

Ранее российский Минсельхоз уже высказался в отношении слов белорусского президента, назвав их эмоциональными и поспешными. В ведомстве призвали белорусскую сторону более взвешенно подходить к вопросу поставок продуктов в РФ и наконец решить накопившиеся проблемы в данной отрасли.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского ведомства полагает, что в такой ситуации единственный выход – пить успокоительное.

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