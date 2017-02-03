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Мингорисполком утвердил нормы потребления тепла на декабрь 2016-го
04.02.2017 14:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Минский городской исполнительный комитет установил на декабрь 2016 года нормы потребления тепла, соответствующее решение было опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Новые нормы предусмотрены решением Мингорисполкома №293 от 27 января и определены на основании Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Так, норматив фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на декабрь 2016 года составляет: на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений – 0,0188 Гкал/квадратный метр, на подогрев 1 кубического метра воды – 0,0780 Гкал/кубический метр.
Решение в ближайшее время будет опубликовано в газете "Минский курьер", после чего вступит в силу.
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Решение в ближайшее время будет опубликовано в газете "Минский курьер", после чего вступит в силу.
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