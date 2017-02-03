Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Беларуси присоединиться к России. Как сообщает РБК , такое заявление российский политик сделал на проходящем 4 февраля съезде партии.



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Жириновский назвал Александра Лукашенко «ласковым теленком».

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР, избранный на этот пост сегодня еще на 4 года, также заявил, что планирует принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — цитирует Жириновского ТАСС.

Александр Лукашенко во время « Большого разговора с президентом » 3 февраля заявил, что своими действиями Россия ухудшает отношения между нашими странами и перечислил проблемные точки — цены на энергорессурсы , санкции Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов, введение ФСБ пограниной зоны .

В ответ на прозвучавшие претензии, в Кремле отметили , что Россия всегда оказывала помощь Беларуси, порой, даже в ущерб себе. И призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере путем деловых переговоров».