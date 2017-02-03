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Жириновский: Лукашенко хочет внутрироссийские цены? Тогда Беларусь пусть станет частью России
04.02.2017 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил Беларуси присоединиться к России. Как сообщает
Жириновский назвал Александра Лукашенко «ласковым теленком».
«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР, избранный на этот пост сегодня еще на 4 года, также заявил, что планирует принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.
«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — цитирует Жириновского ТАСС.
Александр Лукашенко во время «
В ответ на прозвучавшие претензии,
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