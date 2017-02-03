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Партия БНФ проконтролирует работу нынешних депутатов и примет участие в очередных местных выборах
04.02.2017 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Сойм Партии БНФ на заседании 4 февраля принял политическое решение о полноформатном участии в очередных выборах в местные советы депутатов, которые состоятся не позднее 20 февраля 2018 года.
Как сообщил председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, данный вопрос уже обсуждался политической комиссий партии, которая предлагает начать формировать свой список партийных претендентов на выдвижение кандидатов в депутаты. При этом он отметил, что предлагается как партийное выдвижение, так и сбор подписей.
Также Янукевич подчеркнул, что на данный момент партия не планирует принимать участие в формировании общего списка кандидатов в депутаты местных советов с другими демократическими организациями. В то же время он отметил, что оставляется возможность на региональном уровне «при наличии целесообразности» принимать участие в формировании региональных списков кандидатов с участием других оппозиционных структур.
Функции предвыборного штаба, по решению Сойма, на данный момент будет исполнять управа организации. Штаб займется вопросами формирования списка кандидатов, а также подготовкой членов партии к участию в местных выборах.
Кроме того, в 2017 году партия намерена проводить работу по контролю за деятельностью народных избранников. В случае ненадлежащего исполнения действующим депутатом своих предвыборных обещаний и обязанностейв округе, партия планирует организацию кампаний по отзыву депутата с целью добиться повторных выборов в округе.
Защита национальных ценностей
Кроме подготовки к выборам, Партия БНФ намерена продолжить работу по защите независимости и национальных ценностей.
В частности, в планах провести ряд кампаний: в защиту статуса белорусского языка как государственного, за отмену совместных с Россией военных учений в Беларуси «Запад-2017», против виз Союзного государства, за контроль на границе с Россией, за полный односторонний отказ от виз для граждан ЕС, США, Канады, Австралии и других стран.
Также партия намерена: требовать введения уголовной ответственности за публичные высказывания, отвергающие существование белорусской нации, белорусского языка и белорусской государственности; содействовать укреплению патриотического духа в белорусской армии; настаивать на выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ.
Отдельными направлениями работы Партии БНФ станут организация и проведение в Минске и других городах массовых акций.
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Партия БНФ также намерена продолжить работу по защите независимости и национальных ценностей.
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