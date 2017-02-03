Сойм Партии БНФ на заседании 4 февраля принял политическое решение о полноформатном участии в очередных выборах в местные советы депутатов, которые состоятся не позднее 20 февраля 2018 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщил председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, данный вопрос уже обсуждался политической комиссий партии, которая предлагает начать формировать свой список партийных претендентов на выдвижение кандидатов в депутаты. При этом он отметил, что предлагается как партийное выдвижение, так и сбор подписей.

Также Янукевич подчеркнул, что на данный момент партия не планирует принимать участие в формировании общего списка кандидатов в депутаты местных советов с другими демократическими организациями. В то же время он отметил, что оставляется возможность на региональном уровне «при наличии целесообразности» принимать участие в формировании региональных списков кандидатов с участием других оппозиционных структур.

Функции предвыборного штаба, по решению Сойма, на данный момент будет исполнять управа организации. Штаб займется вопросами формирования списка кандидатов, а также подготовкой членов партии к участию в местных выборах.

Кроме того, в 2017 году партия намерена проводить работу по контролю за деятельностью народных избранников. В случае ненадлежащего исполнения действующим депутатом своих предвыборных обещаний и обязанностейв округе, партия планирует организацию кампаний по отзыву депутата с целью добиться повторных выборов в округе.

Защита национальных ценностей

Кроме подготовки к выборам, Партия БНФ намерена продолжить работу по защите независимости и национальных ценностей.

В частности, в планах провести ряд кампаний: в защиту статуса белорусского языка как государственного, за отмену совместных с Россией военных учений в Беларуси «Запад-2017», против виз Союзного государства, за контроль на границе с Россией, за полный односторонний отказ от виз для граждан ЕС, США, Канады, Австралии и других стран.

Также партия намерена: требовать введения уголовной ответственности за публичные высказывания, отвергающие существование белорусской нации, белорусского языка и белорусской государственности; содействовать укреплению патриотического духа в белорусской армии; настаивать на выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ.

Отдельными направлениями работы Партии БНФ станут организация и проведение в Минске и других городах массовых акций.