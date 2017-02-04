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Россия приостанавливает поставки говядины в Беларусь

04.02.2017 20:16 — Новости Экономики | БДГ  
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С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси.

Такая информация размещена на официальном сайте Россельхознадзора. Ограничения ведены в отношении продукции Лельчицкого райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья», а также ООО «Террамит».

«Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Республике Беларусь приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию Российской Федерации мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями», – подчеркивает Россельхознадзор.

При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором «с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм».

«Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское. Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, а также материалов расследований по установлению причин по каждому факту нарушений вызывает недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области. В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области Республики Беларусь с 06.02.2017 года», – подчеркивает Россельхознадзор.

Напомним, 3 февраля на встрече с представителями белорусских и российских СМИ Лукашенко заявил, что поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью расценивает как издевательство.

Лукашенко также назвал введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью чисто политическим выпадом и поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

 
 
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С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси.

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