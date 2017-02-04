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Беларусь планирует в 2017 году закупку самолетов Су-30СМ
04.02.2017 18:21 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 4 февраля. В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ. Об этом сообщил в интервью
Также, по его словам, планируется закупка комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1", беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1. Будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжена дальнейшая модернизация танков Т-72БМ1. "Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства", -- рассказал Лотенков.
Он сообщил, что только за последний год для нужд Вооруженных сил было закуплено более 250 новых образцов вооружения и военной техники -- учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ‑5, комплексы радиомониторинга, РСЗО "Полонез", РЛС "Противник-Г", РЛС "Восток-Д", батарея "Тор-М2", МРЛК "Роса-РБ", БАК "Москит" и так далее.
"За счет закупки и внедрения современных комплексов средств автоматизации обеспечена оперативность управления соединениями и воинскими частями ВВС и войск ПВО. Созданная в ВВС и войсках ПВО автоматизированная система управления позволяет обеспечить анализ воздушной обстановки над всей территорией республики и прилегающими районами сопредельных государств, постановку боевых задач в автоматизированном режиме огневым средствам в реальном масштабе времени", -- рассказал заместитель министра обороны.
Новыми комплексами средств автоматизации оснащены командные пункты различных уровней. Всего, например, в ВВС и войсках ПВО эксплуатируется более 20 различных типов комплексов средств автоматизации.
Планово осуществлялась поставка для нужд армии автомобильной техники отечественного производства. В течение 2016 года в Вооруженные силы поставлено более 220 единиц автомобильной техники производства Минского автомобильного завода.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 4 февраля. В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ. Об этом сообщил в интервью "Белорусской военной газете" заместитель министра обороны по...
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