Минск, 5 февраля. За январь—декабрь 2016 года взносы страховых организаций Беларуси составили 971,9 млн рублей. Роста страховых взносов по сравнению с 2015 годом составил 18,1%, сообщает Министерство финансов.



По добровольным видам страхования за январь—декабрь 2016 года страховые взносы составили 542,1 млн рублей, что на 113,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.



Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год — 429,8 млн рублей, что на 35,7 млн рублей больше, чем годом ранее.



Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8% (за январь—декабрь 2015 года – 52,1%).



За январь—декабрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 55,3% (за 2015 год – 57,4%).



За январь-декабрь 2016 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн рублей (за 2015 год – 144,8 млн рублей), из них 65,6 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года – 96 млн рублей и 48,8 млн рублей соответственно).



Как равнее сообщал БелаПАН, Министерство финансов подготовило предложения, которые предполагают реформирование правил работы участников страхового рынка, в частности, выравнивание условий деятельности частных и государственных страховщиков.



"На начальном этапе планируется реформировать условия ведения страховой деятельности в сегменте добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни", — сообщил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко в статье, опубликованной в последнем номере издаваемого Минфином журнала "Финансы, учет, аудит".



В частности, уточнил он, планируется отменить условие по отнесению на затраты страховых взносов по договорам добровольного страхований жизни и дополнительной пенсии только в случае их заключений с государственной страховой организацией.



"Это предоставит организациям (клиентам страховщиков. — БелаПАН.) возможность более широкого выбора приемлемых для них условий страхования", — отметил Осенко.



Кроме того, уточнил он, планируется снять запрет на заключение госпредприятиями договоров страхования жизни и дополнительной пенсии только с государственными страховыми организациями.



Также Минфин намерен упростить административные процедуры на страховом рынке. "Упростится процедура лицензирования страховой деятельности — у страховых организаций отпадет необходимость вносить изменения в лицензию при расширении осуществляемых ею видов добровольного страхования", — пояснил Сергей Осенко.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2016 году страховщики Беларуси собрали 972 млн рублей взносов, на страховые выплаты направлено 537 млн рублей Минск, 5 февраля. За январь—декабрь 2016 года взносы страховых организаций Беларуси составили 971,9 млн рублей. Роста страховых взносов по сравнению с 2015 годом...

Алексей Орешко, БелаПАН.