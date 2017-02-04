|
Минский автозавод поставил в Киев 50 автобусов
05.02.2017 14:10 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 февраля. Минский автомобильный завод поставил в Киев (Украина) 50 автобусов, 48 из которых — автобусы модели МАЗ 203, предназначенные для перевозки пассажиров на городских маршрутах, и два городских автобуса особо большой вместимости — МАЗ 215.
Как сообщает пресс-служба МАЗа, автобусы соответствуют всем современным международным стандартам и нормам. Закупка проводилась по результатам тендера. Вся партия автобусов была поставлена заказчику в январе 2017 года.
2 февраля на базе предприятия "Киевпассажиртранс" состоялась официальная передача новых автобусов городу, в ходе которой мэр города Киев Виталий Кличко отметил: "Эти автобусы имеют низкий пол, приспособленный для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует стандарту Евро-5".
Автобусы оснащены звуковыми зуммерами открытия и закрытия дверей, световым сигналом открытия-закрытия дверей, внешними громкоговорителями. Поставленная пассажирская техника также оборудована системой поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи.
Закупка новых автобусов позволит открыть в Киеве новые маршруты, отметили в пресс-службе.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 февраля. Минский автомобильный завод поставил в Киев (Украина) 50 автобусов, 48 из которых — автобусы модели МАЗ 203, предназначенные для перевозки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии