|
Госпогранкомитет Беларуси предупреждает об образовании очередей из грузовиков на белорусско-литовской границе
05.02.2017 14:12 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 февраля. 5 февраля на литовским направлении образовались очереди из грузовых автомобилей на выезд из Беларуси.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, возле пункта пропуска "Каменный Лог" по состоянию на середину дня ожидают своей очереди около 150 большегрузных автомобилей. В пунктах пропуска "Котловка" и "Бенякони" — по 90 грузовиков в каждом.
Как отметил официальный представитель Госпогранкомитета, на образование очередей влияет традиционное возрастание грузового транспортного потока перед началом рабочей недели.
"Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву. По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска работают ритмично, перебоев в оформлении нет", — отметил Бычковский.
На других направлениях очередей нет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет Беларуси предупреждает об образовании очередей из грузовиков на белорусско-литовской границе
Минск, 5 февраля. 5 февраля на литовским направлении образовались очереди из грузовых автомобилей на выезд из Беларуси. Как сообщил БелаПАН официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии