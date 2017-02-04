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"Экономика на пальцах" расскажет о планах Нацбанка по выводу страны из кризиса
05.02.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 6 февраля в 12.00.
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Нацбанк продолжает оставаться оплотом здравомыслия, что в очередной раз подтвердилось на круглом столе для экспертов, который состоялся в прошлый четверг.
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Нацбанк продолжает оставаться оплотом здравомыслия, что в очередной раз подтвердилось на круглом столе для экспертов, который прошел в прошлый четверг.
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