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"Экономика на пальцах" расскажет о планах Нацбанка по выводу страны из кризиса

05.02.2017 20:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 6 февраля в 12.00.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Нацбанк продолжает оставаться оплотом здравомыслия, что в очередной раз подтвердилось на круглом столе для экспертов, который состоялся в прошлый четверг.

Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый, посетивший это мероприятие, расскажет о плане регулятора, который позволит сделать нашу экономику лучше.

Также некоторое время будет уделено большой пресс-конференции Лукашенко, которая не стала прорывом или откровением для аналитиков и специалистов. 

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 6 февраля в 12.00.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

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Нацбанк продолжает оставаться оплотом здравомыслия, что в очередной раз подтвердилось на круглом столе для экспертов, который прошел в прошлый четверг.

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