Программа появится в прямом эфире 6 февраля в 12.00.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Нацбанк продолжает оставаться оплотом здравомыслия, что в очередной раз подтвердилось на круглом столе для экспертов, который состоялся в прошлый четверг.

Автор программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый, посетивший это мероприятие, расскажет о плане регулятора, который позволит сделать нашу экономику лучше.

Также некоторое время будет уделено большой пресс-конференции Лукашенко , которая не стала прорывом или откровением для аналитиков и специалистов.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 6 февраля в 12.00.

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