Председатель Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ подчеркнул, что за 25 лет независимости в Беларуси можно было уже изменить пропорцию государственного и частного бизнеса в экономике.

«В мировой экономике вопрос давным давно решен в пользу негосударственного сектора. Всегда менеджмент, управление негосударственным предприятием сильнее, быстрее, динамичнее и результативнее, чем государственным предприятием. Беларусь не должна повторять ошибки других стран, когда имеет возможность изучить передовой опыт и сделать качественный шаг вперед», — отметил эксперт.

Карпунин подчеркнул, что на уровне государства давно можно было определить, что оно остается собственником железной дороги, электросетей, АЭС. А парикмахерские, автобусные парки и т.п. уходят частнику.

При этом есть вопрос к механизму приватизации, к развитию рынка ценных бумаг. «Мы не должны допускать никаких национализаций! Нам нужно исправлять имидж. Сейчас мы реабилитируем наш белорусский рубль. Мы побороли уже инфляцию. Сейчас уже выгоднее делать вклады в белорусских рублях. Такая же процедура исправления имиджа нам предстоит на рынке ценных бумаг», — отметил Карпунин.

Останавливаясь на проблеме излишних проверок бизнеса, эксперт подчеркнул, что количество их уже сократилось, но пугает, в первую очередь, то, что 99% их — результативна. «То есть проверяющие уходят с большими штрафами. Это говорит не только о качестве выборки объектов для проверки, но и о двусмысленности некоторых законодательных актов», — считает Карпунин.

Депутат Владислав Щепов отметил, что надо менять цель проверяющих, а не считать, что чем больше проверок, тем эффективнее работа. «Инспектор должен смотреть не только на то, сколько протоколов он составил и какой объем штрафов взыскал. Надо смотреть, что будет с субъектом хозяйствования после того, как проверяющие уйдут. Лучше пусть прибыль увеличится и налог на прибыль, чем штрафы», — уверен он.

Карпунин также призвал к декриминализации нашего законодательства. «Зачем мы трудоспособное население сажаем в тюрьму за профессиональные, деловые риски?» — аргументировал он. Щепов рассказал, что работа в этом направлении идет, в частности, в Кодексе об административных правонарушениях есть статьи, безальтернативно предполагающие конфискацию имущества, а нужно, чтобы у суда был выбор.